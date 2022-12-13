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    GeForce RTX 4090 16GB mobile geliyor

    Nvidia önümüzdeki aylarda taşınabilir sistemler için de GeForce RTX 4000 serisini piyasaya sürecek. Dizüstü üreticileri şimdiden yeni modellerini hazırlamaya başladı. 
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    GeForce RTX 4090 16GB Tam Boyutta Gör

    Güçlü Ada Lovelace mimarisini şimdilik iki ekran kartı ile destekleyen Nvidia, önümüzdeki yıldan itibaren geniş bir katalogla piyasaya çıkacak. Bunların arasında mobil RTX 4000 ekran kartları da yer alıyor.

    GeForce RTX 4090 16GB ortaya çıktı

    HP veri tabanlarında ortaya çıkan yeni bilgiler firmanın 4 farklı RTX 4000 ekran kartı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bunlar GeForce RTX 4060 8GB, GeForce RTX 4070 8GB, GeForce RTX 4080 12GB ve GeForce RTX 4090 16GB şeklinde sıralanıyor. Alt seviye kartlar daha önce de sızdırılmıştı ancak GeForce RTX 4090 16GB ise ilk kez gündeme gelmiş oldu.

    Mobil versiyonlar bilindiği üzere masaüstü versiyonların enerji verimliliği nedeniyle biraz daha kırpılmış hali oluyor. GeForce RTX 4090 bu bakımdan grafik belleğinde de bir miktar kayıp yaşamış.

    HP ayrıca on üçüncü nesil Intel Core i7 ve i9 işlemcilere de yer veriyor. Henüz dizüstü modellerinin çıkış tarihi net değil ancak taşınabilir sistemlerin en güçlü konfigürasyonlarını yakın zamanda görme imkânımız olacak.

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