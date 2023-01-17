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    MSI RTX 4090 dizüstüler korkutucu fiyatlara çıkıyor

    Performans çıtasını çok yukarı çeken Nvidia GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları mobilde can yakacak. MSI ve Acer’ın henüz 1000$ altına inen bir dizüstü modeli yok. 
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın en güçlü mimarisi olan Ada Lovelace mobil platformlara geldikten sonra ilk cihazlarda kendisine yer bulmaya başladı. En üst seviyede oyuncu dizüstüleri cep yakacak gibi görünüyor.

    MSI RTX 4090 dizüstüler ne kadar olacak?

    CES 2023 fuarında tanıtılan MSI markasının oyuncu dizüstü bilgisayarları Şubat ayı itibariyle piyasada olacak. Farklı segmentlere hitap eden modellere yer verse de yeni seri dudak uçuklatan fiyatlarla geliyor.

    GeForce RTX 4050 ve RTX 4060 ekran kartı barındıran giriş seviyesi MSI Katana 15 modeli Intel Alder Lake veya Raptor Lake işlemci seçenekleri ile 1200$ başlangıç fiyatına sahip. Konfigürasyon yükseldikçe fiyat da 1500$ seviyesine çıkıyor. GeForce RTX 4070 ekran kartı isterseniz 1700$’ı gözden çıkarmanız gerekiyor.

    GeForce RTX 4080 dediğiniz zaman işin rengi değişiyor. Üst seviye Raptor Lake işlemciler ile 3300$ fiyat etiketi mevcut. En üst konfigürasyon ise 4000$ civarında. Geldik RTX 4090 ekran kartına. MSI Titan 17 modeli 4700$ civarında iken MSI Titan GT77 HX ise 5299$ seviyesine çıkıyor.

    Asıl soru ise 1000$ fiyat seviyesi altında GeForce RTX 4000 mobil ekran kartlarını deneyimleme fırsatı olup olmadığı. Acer da RTX 4000 tabanlı dizüstülerini 1000$ üzerine konumlamıştı. Bu durumda AMD Radeon serisinin hamleleri önem kazanacak.

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