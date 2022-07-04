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    GeForce RTX 4090 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: 90 TFLOPS'a ulaşacak

    Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 4090'ın saat hızları ortaya çıktı. Yeni kart RTX 3090'dan iki kat daha yüksek 90 TFLOPS performansa ulaşabilir.   
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    GeForce RTX 4090 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
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    Nvidia’nın Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartlarından sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu sefer de serinin tepe modeli RTX 4090’ın saat hızları ortaya çıktı.

    90 TFLOPS'luk bir performansa ulaşabilir

    Nvidia kartlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşan kopite7kimi, RTX 4090’ın 2235MHz taban, 2520MHz arttırılmış ve 2750Mhz maksimum saat hızına çıkabileceğini bildirdi.

    Bununla birlikte AD102-300-A1 yongası ve 450W TDP ile gelmesi beklenen RTX 4090'ın 16384 CUDA çekirdeği, 21 Gbps 24GB GDDR6X bellek, 384 bit bellek veri yolu ve 2750 MHz’lik saat hızı göz önüne alındığında, 90 TFLOPS’luk bir performansa ulaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan bu değerin Ti olmayan RTX 3090'a göre neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca paylaşımında RTX 4080 ve RTX 4070 modellerine de değinen kopite7kimi, RTX 4080'in AD103-300-A1 yongası, 256 bit bellek veri yolu, 21Gbps 16G GDDR6X bellek, 420W TDP ile geleceğini söyledi. AD104-275 yongasını temel alan RTX 4070 ise 160bit bellek veri yolu, 18Gbps 10G GDDR6 ve 300W'lık bir TDP değeri ile karşımıza çıkacak.

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