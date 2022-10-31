GeForce RTX 4090 ile Genshin Impact oyunu 13K çözünürlüğe ulaştı

Tam Boyutta Gör Henüz 4K çözünürlüklerin yavaş yavaş yaygınlaştığı bir dönemde yeni nesil ekran kartları çıtayı çok daha yukarı çıkarıyor. Öyle ki bırakın 8K çözünürlükleri 13K çözünürlükler gündeme gelmeye başladı. Şimdi en büyük soru buna uygun monitör var mı?

Genshin Impact oyunu ile 13K

Bir YouTuber, Genshin Impact oyununu GeForce RTX 4090 ekran kartı ile 13760x5760 piksel çözünürlük elde etmeyi başarmış. Zaten Genshin Impact sistemi aşırı yoran bir oyun değil. Genelde 30fps sınırında gezerken 6880x2880 piksel çözünürlüğünde ise 60fps üzerine çıkmayı başarıyor. Oyunda DLSS kullanılmadığını da hatırlatalım.

GeForce RTX 4090 kartları ile ilgili yeni karar 2 gün önce eklendi

Video öyle keskin ki çok kereler yakınlaştırma yapsanız bile detaylar kaybolmuyor. Ayrıca bu çözünürlükte alınan ekran görüntüsünün 80MP çözünürlükte olduğu ve 86MB büyüklüğe ulaştığı da belirtiliyor.

7K ve 13K gibi çözünürlükler kulağa çok uzak gibi gelse de muhtemelen 5-10 yıl sonra Full HD veya 2K gibi çözünürlükler artık giriş seviyesi sayılacak. Endüstrinin bu yöne doğru ilerleyiş içerisinde olduğunu görmemek mümkün değil.

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Yeni nesil ekran kartları ile çözünürlük yarışı hızlanıyor