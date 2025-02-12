GeForce RTX 5070 ertelenmiş olabilir: İşte yeni tarih

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Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX 5070 ekran kartının çıkış tarihini Mart ayına ertelenmiş olabilir. İlk etapta Şubat ayı sonunda piyasaya sürülmesi planlanan modelin, AMD’nin RX 9070 serisiyle aynı dönemde çıkış yapacağı söyleniyor. Bu gecikme ise, Nvidia’nın stok yönetimi ve AMD RDNA 4 serisinden kaynaklanıyor olabilir.

GeForce RTX 5070 ertelenmiş olabilir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX 5070 modeli ilk duyurulduğunda Şubat ayına yönelik bir lansman tarihi verilmişti. Şimdi ki söylentiler ise, GPU'nun ertelendiğini gösteriyor. Doğru sızıntıları ile tanınan MEGAsizeGPU'nun X'te yaptığı paylaşıma göre kartın Şubat yerine Mart başında raflarda olması bekleniyor.

Bu gecikmenin nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak Nvidia, hem Radeon RX 9070 serisine yanıt vermek hem de lansmandan önce stok seviyesini artırmak istiyor olabilir. Keza RTX 5080 ve RTX 5090, 30 Ocak'taki lansman gününde neredeyse anında tükendi ve o zamandan beri çok nadir bulunuyor.

Kaçıranlar için GeForce RTX 5070, GB205 GPU’sunu temel alıyor ve önceki nesilde olduğu gibi 12 GB GDDR7 bellekle geliyor. 192-bit veri yolu ve 28 Gbps bellek hızına sahip olan kart, toplamda 672 GB/s bant genişliği sunuyor olacak. Boost saat hızı 2512 MHz olarak belirlenen RTX 5070’in toplam güç tüketimi (TBP) ise 250W seviyesinde.

RTX 4090 performansı ve daha fazlası

Nvidia, RTX 5070'in RTX 4090 seviyesinde performans sunduğunu iddia ediyor. Ancak bu, DLSS 4 ve Ray Tracing gibi teknolojiler kullanılarak elde edilen sonuçları kapsıyor. Gerçek dünya testlerinde ise, özellikle rasterizasyon performansı açısından RTX 4090’a doğrudan rakip olamayacağını söylemek mümkün. Peki okları Radeon RX 9070'e çevirirsek?

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Radeon RX 9070 modelinin, RTX 5070'e doğrudan rakip olacağı söyleniyor. RX 9070'in 16 GB GDDR6 belleğe sahip olması beklenirken, Nvidia tarafında GDDR7 bellek kullanımı ile avantaj sağlayabilir. RX 9070’in kesin performans değerleri henüz bilinmiyor ancak bellek miktarı açısından avantajlı olması muhtemel.

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