RTX 5090 krizinde yeni perde: Kablo sıcaklığı 150 dereceyi aşıyor

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın Blackwell tabanlı amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090, performansıyla piyasada rakip tanımazken güç bağlantıları tarafında son dönemde karşılaştığı sorunlar ise ciddi endişelere yol açıyor. Donanım uzmanı Der8auer tarafından yapılan testlerde, 12VHPWR (12V-2x6) bağlantısının güç kaynağı (PSU) tarafında 150°C’ye kadar ısındığı gözlemlendi.

Nvidia RTX 5090 güç konektörlerinde erime sorunu 1 gün önce eklendi

Kısa bir süre önce hem RTX 5090 GPU'da hem PSU’da hem de güç kablosunda yaşanan ilk erime vakalarını sizlere iletmiştik. Bu vakalarda sistemi hasar alan bir kullanıcı Der8auer ile iletişime geçerek hasarlı RTX 5090 FE, 12VHPWR kablosu ve orijinal kurulumun bir parçası olan ASUS PSU'yu kendisine gönderdi. Der8auer bunları incelerken kendi sıvı soğutmalı GeForce RTX 5090 FE'sini ve Corsair 12VHPWR kablosunu AX1600i PSU'suna bağlayarak testler gerçekleştirdi.

Kullanıcı hatası gibi görünmüyor

Kendi sisteminde gerçekleştirdiği birkaç dakikalık Furmark testinde oldukça ilginç bir şey keşfedildi. Testin beşinci dakikasında bağlantı noktalarının hızla ısındığı görüldü. Güç kaynağı tarafında 150°C’ye ulaşan sıcaklık, ekran kartı tarafında ise 90°C seviyelerine çıktı. Bu durumun sebebi, bağlantının yanlış yapılması değildi. Der8auer’in analizine göre, 12-pin güç kablosundaki iki telin olması gerekenden çok daha fazla akım taşıdığı tespit edildi. Aktarılanlara göre bu pinlerden birisi 12V kablo üzerinden 22 amperden fazla akım taşıyordu. Bu da tek kablodan 264W güç çekildiğine işaret ediyor. Bu noktada kart 570W güç çekiyordu.

Tam Boyutta Gör 12VHPWR ve konektör tasarımının revize edilmiş ancak standartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış hali olan 12V-2x6 standardında tek bir pinden maksimum 9,5 amper geçmesine izin veriliyor. Diğer beş pinden geçen akım da ölçüldü ancak bunlardan sadece bir tanesinin (11A) bu eşik değerini aştığı görüldü.

Buradaki yüksek akım ve oluşan ısının PSU’ya, kabloya ve ekran kartına zarar vermesi oldukça olası. Tek başına, bu olay tek seferlik bir olay olarak görmezden gelinebilirdi, ancak sorunun neredeyse birebir olarak yeniden canlandırılmış olması burada başka bir şeyin rol oynadığını gösteriyor.

RTX 5090’ın yüksek güç ihtiyacı göz önüne alındığında, tek bir 12-pin bağlantının yeterli olmayabileceği anlaşılıyor. RTX 4090’da da benzer sorunlar yaşanırken, RTX 4080’de böyle bir durumun olmaması da güç tüketimindeki farka işaret ediyor. Elbette burada akıllara üçüncü taraf güç kablolarındaki kalite sorusu akıllara gelebilir. Ancak Der8auer, ilk vakadaki yüksek kaliteli Moddiy 12VHPWR kablosunu mikroskop altında inceledi ve kalitesinin piyasadaki en iyi kablolarla eşdeğer olduğunu belirtti. Kendi Corsair kablosu da oldukça kaliteliydi. Yani sorun, kablo kalitesinden ziyade güç aktarımındaki dengesizlikten kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Nvidia’nın bu durumu testler sırasında fark etmemiş olması da ilginç. Eğer bu sorun fark edilmiş olsaydı firma belki de RTX 5090’da bir adet 12-pin bağlantı yerine iki adet bağlantı ekleyebilir ve gücü iki konektör arasında dağıtabilirdi.

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