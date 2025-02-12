Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 5090 krizinde yeni perde: Kablo sıcaklığı 150 dereceyi aşıyor

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090’da ortaya çıkan güç kablosu erime ve yanma sorunu derinleşiyor. Yeni bir test, sıcaklığın 150 dereceye ulaştığını gösteriyor.
    RTX 5090 krizinde yeni perde: Kablo sıcaklığı 150 dereceyi aşıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Blackwell tabanlı amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090, performansıyla piyasada rakip tanımazken güç bağlantıları tarafında son dönemde karşılaştığı sorunlar ise ciddi endişelere yol açıyor. Donanım uzmanı Der8auer tarafından yapılan testlerde, 12VHPWR (12V-2x6) bağlantısının güç kaynağı (PSU) tarafında 150°C’ye kadar ısındığı gözlemlendi.

    Kısa bir süre önce hem RTX 5090 GPU'da hem PSU’da hem de güç kablosunda yaşanan ilk erime vakalarını sizlere iletmiştik. Bu vakalarda sistemi hasar alan bir kullanıcı Der8auer ile iletişime geçerek hasarlı RTX 5090 FE, 12VHPWR kablosu ve orijinal kurulumun bir parçası olan ASUS PSU'yu kendisine gönderdi. Der8auer bunları incelerken kendi sıvı soğutmalı GeForce RTX 5090 FE'sini ve Corsair 12VHPWR kablosunu AX1600i PSU'suna bağlayarak testler gerçekleştirdi.

    Kullanıcı hatası gibi görünmüyor

    Kendi sisteminde gerçekleştirdiği birkaç dakikalık Furmark testinde oldukça ilginç bir şey keşfedildi. Testin beşinci dakikasında bağlantı noktalarının hızla ısındığı görüldü. Güç kaynağı tarafında 150°C’ye ulaşan sıcaklık, ekran kartı tarafında ise 90°C seviyelerine çıktı. Bu durumun sebebi, bağlantının yanlış yapılması değildi. Der8auer’in analizine göre, 12-pin güç kablosundaki iki telin olması gerekenden çok daha fazla akım taşıdığı tespit edildi. Aktarılanlara göre bu pinlerden birisi 12V kablo üzerinden 22 amperden fazla akım taşıyordu. Bu da tek kablodan 264W güç çekildiğine işaret ediyor. Bu noktada kart 570W güç çekiyordu.

    RTX 5090 krizinde yeni perde: Kablo sıcaklığı 150 dereceyi aşıyor Tam Boyutta Gör
    12VHPWR ve konektör tasarımının revize edilmiş ancak standartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış hali olan 12V-2x6 standardında tek bir pinden maksimum 9,5 amper geçmesine izin veriliyor. Diğer beş pinden geçen akım da ölçüldü ancak bunlardan sadece bir tanesinin (11A) bu eşik değerini aştığı görüldü.

    Buradaki yüksek akım ve oluşan ısının PSU’ya, kabloya ve ekran kartına zarar vermesi oldukça olası. Tek başına, bu olay tek seferlik bir olay olarak görmezden gelinebilirdi, ancak sorunun neredeyse birebir olarak yeniden canlandırılmış olması burada başka bir şeyin rol oynadığını gösteriyor.

    RTX 5090’ın yüksek güç ihtiyacı göz önüne alındığında, tek bir 12-pin bağlantının yeterli olmayabileceği anlaşılıyor. RTX 4090’da da benzer sorunlar yaşanırken, RTX 4080’de böyle bir durumun olmaması da güç tüketimindeki farka işaret ediyor. Elbette burada akıllara üçüncü taraf güç kablolarındaki kalite sorusu akıllara gelebilir. Ancak Der8auer, ilk vakadaki yüksek kaliteli Moddiy 12VHPWR kablosunu mikroskop altında inceledi ve kalitesinin piyasadaki en iyi kablolarla eşdeğer olduğunu belirtti. Kendi Corsair kablosu da oldukça kaliteliydi. Yani sorun, kablo kalitesinden ziyade güç aktarımındaki dengesizlikten kaynaklanıyor gibi görünüyor.

    Nvidia’nın bu durumu testler sırasında fark etmemiş olması da ilginç. Eğer bu sorun fark edilmiş olsaydı firma belki de RTX 5090’da bir adet 12-pin bağlantı yerine iki adet bağlantı ekleyebilir ve gücü iki konektör arasında dağıtabilirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    ioz 17 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TakTAkk +87 ALBAY +87 ozggen +73 E_Y_B_H_P_T +65 Schi20phrene +58 mert1907 +47 omanner +45 kriptopanda +41 Reason +39 AlbatrosD.IIIFazılBey +35 erdem552 +32 Doğukan Kaya SLNAU +31 ogulcanbb +26 mustafa6397 +26 Scream5 +26 Chadaturk +24 S +20 xperince +19 iCrush +19 drinkblood7 +18 Mamiy +18 gnsnc +17 Teknolojist_44 +16 selamivural +16 murashka +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    61 Kişi Okuyor (7 Üye, 54 Misafir) 17 Masaüstü 44 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1235 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, Nvidia GeForce RTX 5090 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,3b
    YouTube Kanalı355b
    TikTok Sayfası2,4b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seha lastik yorumları en çok iddaa tutturan yorumcu stranded deep kaç kişilik viessmann kombi yorumları modemi router olarak kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum