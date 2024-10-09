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Tam Boyutta Gör NVIDIA'nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 50 serisinin üst seviye GPU'su GeForce RTX 5080, piyasaya sürüldüğü sırada mevcut olan en hızlı 32 Gbps GDDR7 belleği sunabilir.

Wccftech'in edindiği bilgilere göre, GB203 GPU çekirdeğini kullanacak olan NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU'su 32 Gbps hızında çalışacak ve 16 GB GDDR7 bellekle donatılacak. Grafik işlemcisi, 256 bit genişliğinde bir veri yolu arayüzüne sahip olacak ve bu nedenle yalnızca bellekten toplam 1 TB/s bant genişliğine sahip olması bekleniyor.

Bu değer, 23 Gbps hızında çalışan GDDR6X belleğe ve 736 GB/s bant genişliğine sahip RTX 4080 serisine göre büyük bir sıçrama olacak. Ancak 32 Gbps hızın tüm seride yer almayacağı ve ilk başta yalnızca RTX 5080'in bu hıza sahip olacağı iddia ediliyor.

Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir 23 sa. önce eklendi

GeForce RTX 5080 beklenen özellikleri

Önceki bilgilere göre, NVIDIA GeForce RTX 5080 grafik kartı, 84 SM ve 10.752 çekirdekle tam GB203 GPU kalıbını kullanacak. RTX 5080, çekirdek sayısı bakımında RTX 5090'dan %51 daha az çekirdeğe sahip olacak. Önceki nesildeki %40'lık farkın artmış olması, iki kart arasındaki performans farkının daha fazla olacağını gösteriyor. Kart ayrıca 400W TBP ile selefinden %25 daha yüksek güç sınırına sahip olacak. Bununla birlikte, NVIDIA'nın gelecekte GeForce RTX 5080'de 24 GB'a kadar VRAM sunabilen 3 GB GDDR7 bellek modüllerini kullanması bekleniyor.

NVIDIA GeForce RTX 5080, önümüzdeki yılın başında gerçekleştirilecek olan CES 2025'te tanıtılacak. O zamana kadar ortaya çıkan detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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GeForce RTX 5080 piyasadaki en hızlı bellekle gelebilir