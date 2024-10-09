GeForce RTX 5080 piyasadaki en hızlı bellekle gelebilir

Wccftech'in edindiği bilgilere göre, GB203 GPU çekirdeğini kullanacak olan NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU'su 32 Gbps hızında çalışacak ve 16 GB GDDR7 bellekle donatılacak. Grafik işlemcisi, 256 bit genişliğinde bir veri yolu arayüzüne sahip olacak ve bu nedenle yalnızca bellekten toplam 1 TB/s bant genişliğine sahip olması bekleniyor.
Bu değer, 23 Gbps hızında çalışan GDDR6X belleğe ve 736 GB/s bant genişliğine sahip RTX 4080 serisine göre büyük bir sıçrama olacak. Ancak 32 Gbps hızın tüm seride yer almayacağı ve ilk başta yalnızca RTX 5080'in bu hıza sahip olacağı iddia ediliyor.
GeForce RTX 5080 beklenen özellikleri
Önceki bilgilere göre, NVIDIA GeForce RTX 5080 grafik kartı, 84 SM ve 10.752 çekirdekle tam GB203 GPU kalıbını kullanacak. RTX 5080, çekirdek sayısı bakımında RTX 5090'dan %51 daha az çekirdeğe sahip olacak. Önceki nesildeki %40'lık farkın artmış olması, iki kart arasındaki performans farkının daha fazla olacağını gösteriyor. Kart ayrıca 400W TBP ile selefinden %25 daha yüksek güç sınırına sahip olacak. Bununla birlikte, NVIDIA'nın gelecekte GeForce RTX 5080'de 24 GB'a kadar VRAM sunabilen 3 GB GDDR7 bellek modüllerini kullanması bekleniyor.
NVIDIA GeForce RTX 5080, önümüzdeki yılın başında gerçekleştirilecek olan CES 2025'te tanıtılacak. O zamana kadar ortaya çıkan detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.