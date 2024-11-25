GeForce RTX 5090 boyutları ortaya çıktı: "Devasa" olacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar bu serinin üst modelleri hakkında birçok bilginin paylaşıldığını gördük. Şimdi yeni bir raporda, RTX 5090'a güç vermesi beklenen GB202 GPU'nun boyutları ortaya çıktı. Nvidia, GeForce RTX 5090 ile bugüne kadarki en büyük GPU tasarımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

RTX 5090 "Devasa" olacak

Yeni bilgiler daha önce tutarlı ve doğru paylaşımlarıyla tanınan MEGAsizeGPU'dan geliyor. Buna göre RTX 5090'a güç verecek GB 202GPU, 744 mm²’lik devasa bir çekirdek alanına sahip olacak. Bu boyut, RTX 4090’ın 619 mm²’lik AD102 GPU’suna kıyasla %22 daha büyük. Aynı zamanda, RTX 2080 Ti’ın 754 mm²’lik alanına oldukça yakın.

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce RTX 5090'ın tüm kalıbı kullanmayacağı için nihai tüketici ürününün selefinden daha küçük olacağı paylaşılmıştı. Keza 4090'ın devasa profili de, öncelikle üç yuvalı soğutucusundan kaynaklanıyor. Ancak henüz nihai kararın verilmediğini belirtelim. Dolayısıyla benzer bir tasarımın korunduğunu da görebiliriz.

RTX 5090 beklenen özellikler

Kartın performans tarafındaki yenilikleri de dikkat çekici. 21.760 CUDA çekirdeği ve 32 GB GDDR7 belleğiyle RTX 5090’ın, RTX 4090’a göre rasterleştirme performansında %50-70, ışın izleme tarafında ise 2-3 katlık bir artış sağlaması bekleniyor. Yeni nesil GDDR7 bellek, 512-bit arayüzde 28 Gbps hızında çalışacak ve 1.5 TB/s’lik bellek bant genişliği sunacak. Bunun, mevcut RTX 4090’daki bant genişliğine kıyasla %50 daha yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

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RTX 5090, Blackwell mimarisiyle birlikte DLSS 4 teknolojisini de beraberinde getirecek. Ancak bu teknolojinin mevcut nesil ekran kartlarına sunulması beklenmiyor. Kart, PCIe 5.0 ve DisplayPort 2.1a bağlantı desteğiyle gelirken, 600W’lık TBP ve temel frekansının ise 2.9 GHz seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Boost frekansı konusunda henüz net bir bilgi bulunmasa da 3 GHz sınırını aşabileceği yönünde tahminler mevcut.

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GeForce RTX 5090 boyutları ortaya çıktı: "Devasa" olacak