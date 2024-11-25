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    GeForce RTX 5090 boyutları ortaya çıktı: "Devasa" olacak

    RTX 5090 modeli, 744 mm²’lik devasa GB202 GPU’suyla bugüne kadarki en büyük GPU tasarımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. İşte beklenen özellikler ve dahası...
    GeForce RTX 5090 boyutları ortaya çıktı: 'Devasa' olacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar bu serinin üst modelleri hakkında birçok bilginin paylaşıldığını gördük. Şimdi yeni bir raporda, RTX 5090'a güç vermesi beklenen GB202 GPU'nun boyutları ortaya çıktı. Nvidia, GeForce RTX 5090 ile bugüne kadarki en büyük GPU tasarımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

    RTX 5090 "Devasa" olacak

    Yeni bilgiler daha önce tutarlı ve doğru paylaşımlarıyla tanınan MEGAsizeGPU'dan geliyor. Buna göre RTX 5090'a güç verecek GB 202GPU, 744 mm²’lik devasa bir çekirdek alanına sahip olacak. Bu boyut, RTX 4090’ın 619 mm²’lik AD102 GPU’suna kıyasla %22 daha büyük. Aynı zamanda, RTX 2080 Ti’ın 754 mm²’lik alanına oldukça yakın.

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce RTX 5090'ın tüm kalıbı kullanmayacağı için nihai tüketici ürününün selefinden daha küçük olacağı paylaşılmıştı. Keza 4090'ın devasa profili de, öncelikle üç yuvalı soğutucusundan kaynaklanıyor. Ancak henüz nihai kararın verilmediğini belirtelim. Dolayısıyla benzer bir tasarımın korunduğunu da görebiliriz. 

    RTX 5090 beklenen özellikler

    Kartın performans tarafındaki yenilikleri de dikkat çekici. 21.760 CUDA çekirdeği ve 32 GB GDDR7 belleğiyle RTX 5090’ın, RTX 4090’a göre rasterleştirme performansında %50-70, ışın izleme tarafında ise 2-3 katlık bir artış sağlaması bekleniyor. Yeni nesil GDDR7 bellek, 512-bit arayüzde 28 Gbps hızında çalışacak ve 1.5 TB/s’lik bellek bant genişliği sunacak. Bunun, mevcut RTX 4090’daki bant genişliğine kıyasla %50 daha yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

    RTX 5090, Blackwell mimarisiyle birlikte DLSS 4 teknolojisini de beraberinde getirecek. Ancak bu teknolojinin mevcut nesil ekran kartlarına sunulması beklenmiyor. Kart, PCIe 5.0 ve DisplayPort 2.1a bağlantı desteğiyle gelirken, 600W’lık TBP ve temel frekansının ise 2.9 GHz seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Boost frekansı konusunda henüz net bir bilgi bulunmasa da 3 GHz sınırını aşabileceği yönünde tahminler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Nvidia RTX 5090, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri
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