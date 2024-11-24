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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi sızdırıldı

    Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayanan GeForce RTX 50 ekran kartları çok yakında geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise seride yer alacak dört modelin çıkış tarihi sızdırıldı. 
    GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 2025'in ilk çeyreğinde GeForce RTX 50 "Blackwell" serisine ait dört ekran kartı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman takviminde RTX 5090 ve RTX 5080 modelleri ilk sırada yer alırken, bunları RTX 5070 Ti ve RTX 5070 takip edecek. Daha uygun fiyatlı RTX 5060 Ti ve RTX 5060 gibi modellerin ise yılın ilerleyen aylarında tanıtılması bekleniyor.

    GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi paylaşıldı

    GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılması bekleniyor ve yukarıda da belirttiğimiz gibi göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun ardından Şubat 2025'te ise, hem GeForce RTX 5070 hem de 5070 Ti modellerinin çıkması bekleniyor. Bu, büyük oranda sürpriz olabilir keza RTX 5070'in 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya sürülecek tek 70 sınıfı kart olacağı söyleniyordu.

    Dahası, RTX 5070 Ti, 8960 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek ve 300W (bazı raporlara göre 350W) TGP ile serinin üçüncü en güçlü GPU'su olacak. RTX 5070 ise 6400 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR7 bellek ve 250W TGP değerleriyle geliyor. Orta sınıf RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerinin ise Mayıs 2025 gibi tanıtılması bekleniyor. Bu modellerin detayları ise henüz netleşmedi. 

    Sızdırılan lansman takvimi

    • RTX 5090 ve RTX 5080: Ocak 2025
    • RTX 5070 Ti ve RTX 5070: Şubat 2025
    • RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025

    GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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