GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi sızdırıldı

GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi paylaşıldı
GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılması bekleniyor ve yukarıda da belirttiğimiz gibi göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun ardından Şubat 2025'te ise, hem GeForce RTX 5070 hem de 5070 Ti modellerinin çıkması bekleniyor. Bu, büyük oranda sürpriz olabilir keza RTX 5070'in 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya sürülecek tek 70 sınıfı kart olacağı söyleniyordu.
Dahası, RTX 5070 Ti, 8960 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek ve 300W (bazı raporlara göre 350W) TGP ile serinin üçüncü en güçlü GPU'su olacak. RTX 5070 ise 6400 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR7 bellek ve 250W TGP değerleriyle geliyor. Orta sınıf RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerinin ise Mayıs 2025 gibi tanıtılması bekleniyor. Bu modellerin detayları ise henüz netleşmedi.
Sızdırılan lansman takvimi
- RTX 5090 ve RTX 5080: Ocak 2025
- RTX 5070 Ti ve RTX 5070: Şubat 2025
- RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025
GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.