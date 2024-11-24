GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Nvidia, 2025'in ilk çeyreğinde GeForce RTX 50 "Blackwell" serisine ait dört ekran kartı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman takviminde RTX 5090 ve RTX 5080 modelleri ilk sırada yer alırken, bunları RTX 5070 Ti ve RTX 5070 takip edecek. Daha uygun fiyatlı RTX 5060 Ti ve RTX 5060 gibi modellerin ise yılın ilerleyen aylarında tanıtılması bekleniyor.

GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi paylaşıldı

GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılması bekleniyor ve yukarıda da belirttiğimiz gibi göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun ardından Şubat 2025'te ise, hem GeForce RTX 5070 hem de 5070 Ti modellerinin çıkması bekleniyor. Bu, büyük oranda sürpriz olabilir keza RTX 5070'in 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya sürülecek tek 70 sınıfı kart olacağı söyleniyordu.

Dahası, RTX 5070 Ti, 8960 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek ve 300W (bazı raporlara göre 350W) TGP ile serinin üçüncü en güçlü GPU'su olacak. RTX 5070 ise 6400 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR7 bellek ve 250W TGP değerleriyle geliyor. Orta sınıf RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerinin ise Mayıs 2025 gibi tanıtılması bekleniyor. Bu modellerin detayları ise henüz netleşmedi.

Sızdırılan lansman takvimi

RTX 5090 ve RTX 5080 : Ocak 2025

: Ocak 2025 RTX 5070 Ti ve RTX 5070 : Şubat 2025

: Şubat 2025 RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025

GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 3 hf. önce eklendi

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GeForce RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 çıkış tarihi sızdırıldı!