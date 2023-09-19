GeForce RTX 5090'dan ilk bilgiler geldi: Sınırları zorlayacak

RTX 5090'dan ilk bilgiler paylaşıldı
Kopite7kimi bugün, NVIDIA'nın yeni nesil GPU serisinin kod adı olan Blackwell serisine ilişkin yeni detayları paylaştı. Bununla birlikte artık Blackwell mimarisinin hem veri merkezi hem de oyun serisini kapsaması bekleniyor. Bu noktada Nvidia, iki GPU serisi için farklı adlandırma şemaları kullanacak; yüksek performanslı bilgi işlem için GB1XX (HPC) ve oyunculuk için GB2XX.
GeForce RTX 5090 / RTX 4090
- %50 ölçek artışı (muhtemelen çekirdek)
- %52 daha yüksek bellek bant genişliği artışı
- %78 daha yüksek önbellek (muhtemelen L2)
- %15 daha yüksek saat hızı
- 1.7 kat daha yüksek performans
Bu noktada RTX 4090'ın 21 Gbps belleğe sahip olduğu düşünürsek, 5090 kuvvetle muhtemel 32Gbps hızlar ile karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu iddianın GDDR7 belleklere işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yeni kartın 512 bit veri yoluna sahip olduğu yönünde söylentiler var. Ancak bu konfigürasyon daha üst sürümlere (Titan/RTX veya RTX 5090 Ti gibi) bırakılabilir. Niketim ilk günden GDDR7 belleğe geçiş yapılmayabilir. Bu nedenle 512 bit/24 Gbps veya 448 bit/28 Gbps gibi RTX 5090 yapılandırmaları da düşünülebilir.
Diğer iddiaların da RTX 4090'ı temel aldığını düşünürsek, frekanstaki yüzde 15'lik artış, 3GHz veya daha yüksek saat hızlarına işaret ediyor. Önbellekte ise, 128MB L2 boyutlara ulaşılacak. Yeni nesil GeForce serisinin potansiyel lansmanına bir yıldan fazla süre kaldı. Bu noktada paylaşılan bilgilerin birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Ancak önümüzde süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.