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    GeForce RTX 5090 netleşiyor: Fiyat artışı iddialarına yanıt geldi

    Nvidia önümüzdeki Ocak ayında Blackwell tabanlı RTX 5090, 5080 ve 5070 ekran kartlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, GeForce RTX 5090'a ait fiyat sızıntıları yalanlandı. 
    GeForce RTX 5090 netleşiyor: Fiyat artışı iddialarına yanıt geldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Blackwell GPU mimarisine ait RTX 5000 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor ve bir süredir kartların özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bunlardan en büyüğü ise, RTX 5090'ın 2.499 dolar fiyatla satışa çıkacağı iddiaları oldu. Ancak son raporlar, önemli bir fyat artışı olmayacağı yönünde.

    Peki RTX 5090 ne kadara satılacak?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakın tarihli sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, Nvidia'nın RTX 4090 ile birlikte 4080 ve 4070 modellerini öne çıkaracağı yönünde. RTX 5090 ise, 32 GB VRAM ve 21K'dan fazla çekirdekle RTX 4090'a kıyasla oldukça cazip görünüyor ve bu da olası bir fiyat artışı ve bazı abartılı söylentilere yol açtı.

    Öyle ki GeForce RTX 5090'ının 2.500 dolara, RTX 5080'in ise 1.000 dolarının üzerinde bir fiyata mal olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise Nvidia'ya olan yakınlığı ile tanınan kopite7kimi, söz konusu iddiaları yalanladı. Bu doğrultuda sızıntı kaynağı, son fiyatların "SAHTE" olduğunu ve RTX 5090'ın selefine kıyasla önemli bir fiyat artışı görmeyeceğini belirtti. 

    Kaçıranlar için 2020'de karşımıza çıkan RTX 3090, 1.500 dolar, RTX 3090 Ti ise 1.999 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. RTX 4090 ise RTX 3090 Ti'den %60-80 daha hızlıydı ancak yine de 100 dolarlık bir artışla satışa çıktı. Dolayısıyla RTX 50 serisinde de benzer bir artış görebiliriz veya RTX 5090'ı aynı fiyat noktasında alabiliriz. 

    Tabii ki şu an bunları doğrulamak için erken. Ancak Nvidia'nın Blackwell serisi kartlar için brifing sürecinde olduğu paylaşıldı. Dolayısıyla Nvidia üretim ortaklarının çok yakında kendi PCB ve soğutma çözümlerini tasarlaması bekleniyor. Ardından fiyatlandırma kesinleşecek ve bunun genellikle lansmana yakın bir tarihte olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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