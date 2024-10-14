GeForce RTX 5090 netleşiyor: Fiyat artışı iddialarına yanıt geldi

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın Blackwell GPU mimarisine ait RTX 5000 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor ve bir süredir kartların özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bunlardan en büyüğü ise, RTX 5090'ın 2.499 dolar fiyatla satışa çıkacağı iddiaları oldu. Ancak son raporlar, önemli bir fyat artışı olmayacağı yönünde.

Peki RTX 5090 ne kadara satılacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakın tarihli sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, Nvidia'nın RTX 4090 ile birlikte 4080 ve 4070 modellerini öne çıkaracağı yönünde. RTX 5090 ise, 32 GB VRAM ve 21K'dan fazla çekirdekle RTX 4090'a kıyasla oldukça cazip görünüyor ve bu da olası bir fiyat artışı ve bazı abartılı söylentilere yol açtı.

Öyle ki GeForce RTX 5090'ının 2.500 dolara, RTX 5080'in ise 1.000 dolarının üzerinde bir fiyata mal olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise Nvidia'ya olan yakınlığı ile tanınan kopite7kimi, söz konusu iddiaları yalanladı. Bu doğrultuda sızıntı kaynağı, son fiyatların "SAHTE" olduğunu ve RTX 5090'ın selefine kıyasla önemli bir fiyat artışı görmeyeceğini belirtti.

Kaçıranlar için 2020'de karşımıza çıkan RTX 3090, 1.500 dolar, RTX 3090 Ti ise 1.999 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. RTX 4090 ise RTX 3090 Ti'den %60-80 daha hızlıydı ancak yine de 100 dolarlık bir artışla satışa çıktı. Dolayısıyla RTX 50 serisinde de benzer bir artış görebiliriz veya RTX 5090'ı aynı fiyat noktasında alabiliriz.

Nvidia taleplere yetişemiyor 2 gün önce eklendi

Tabii ki şu an bunları doğrulamak için erken. Ancak Nvidia'nın Blackwell serisi kartlar için brifing sürecinde olduğu paylaşıldı. Dolayısıyla Nvidia üretim ortaklarının çok yakında kendi PCB ve soğutma çözümlerini tasarlaması bekleniyor. Ardından fiyatlandırma kesinleşecek ve bunun genellikle lansmana yakın bir tarihte olduğunu belirtelim.

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