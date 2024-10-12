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    Anlık Bildirim

    Nvidia bir yıllık Blackwell üretiminin tamamını sattı

    Nvidia’nın en yeni ve en pahalı hızlandırıcısı olan Blackwell mimarisi için çok uzun bir süre beklemek gerekiyor zira firma neredeyse bir yıllık üretimin hepsini sattı. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ alanında yaşanan büyük fırtına bazı firmaların çöküşüne neden olurken bazı firmaları da arşa çıkardı. Intel ve Samsung’un yonga bölümünde kriz yaşanırken Nvidia ise Üsküdar’ı geçmiş durumda. 

    Nvidia inanılmaz satışlar yapıyor

    Nvidia firmasının son dönemde yaşadığı atılım belki pek çok firmanın hayalinde olan bir gelişme. Firma en yeni Blackwell mimarisini özel müşterilerine örneklemeye başladı ve yıl sonunda satışa sunulacak. Ne var ki pek çok firma uzun bir süre Blackwell mimarisine uzaktan bakacak. 

    Analiz uzmanlarına göre Nvidia önümüzdeki 12 ay boyunca üretilecek tüm Blackwell hızlandırıcılarını satmış durumda. Microsoft, Meta, Oracle ve OpenAI bu yongaları ilk deneyimleyecek firmalar arasında. 

    Blackwell mimarisini bir şekilde sunucularında kullanmak isteyenlerin ise en erken 2025 sonlarını beklemesi gerekiyor. Devasa talep nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan Nvidia’nın ancak gelecek yıldan itibaren bantlarını rahatlatacağı ifade ediliyor. 

    Diğer bir önemli gelişme Blackwell mimarisinin elde ettiği veri setlerinden sonuçlar çıkaran yapay zekâya da ağırlık vermesi. Bu da Hopper mimarisinden çok daha avantajlı hale gelmesini sağlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 19 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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