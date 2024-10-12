Nvidia bir yıllık Blackwell üretiminin tamamını sattı

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ alanında yaşanan büyük fırtına bazı firmaların çöküşüne neden olurken bazı firmaları da arşa çıkardı. Intel ve Samsung’un yonga bölümünde kriz yaşanırken Nvidia ise Üsküdar’ı geçmiş durumda.

Nvidia inanılmaz satışlar yapıyor

Nvidia firmasının son dönemde yaşadığı atılım belki pek çok firmanın hayalinde olan bir gelişme. Firma en yeni Blackwell mimarisini özel müşterilerine örneklemeye başladı ve yıl sonunda satışa sunulacak. Ne var ki pek çok firma uzun bir süre Blackwell mimarisine uzaktan bakacak.

Nvidia gaza basıyor 2 hf. önce eklendi

Analiz uzmanlarına göre Nvidia önümüzdeki 12 ay boyunca üretilecek tüm Blackwell hızlandırıcılarını satmış durumda. Microsoft, Meta, Oracle ve OpenAI bu yongaları ilk deneyimleyecek firmalar arasında.

Blackwell mimarisini bir şekilde sunucularında kullanmak isteyenlerin ise en erken 2025 sonlarını beklemesi gerekiyor. Devasa talep nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan Nvidia’nın ancak gelecek yıldan itibaren bantlarını rahatlatacağı ifade ediliyor.

Diğer bir önemli gelişme Blackwell mimarisinin elde ettiği veri setlerinden sonuçlar çıkaran yapay zekâya da ağırlık vermesi. Bu da Hopper mimarisinden çok daha avantajlı hale gelmesini sağlıyor.

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