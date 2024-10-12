Nvidia bir yıllık Blackwell üretiminin tamamını sattı

Nvidia inanılmaz satışlar yapıyor
Nvidia firmasının son dönemde yaşadığı atılım belki pek çok firmanın hayalinde olan bir gelişme. Firma en yeni Blackwell mimarisini özel müşterilerine örneklemeye başladı ve yıl sonunda satışa sunulacak. Ne var ki pek çok firma uzun bir süre Blackwell mimarisine uzaktan bakacak.
Analiz uzmanlarına göre Nvidia önümüzdeki 12 ay boyunca üretilecek tüm Blackwell hızlandırıcılarını satmış durumda. Microsoft, Meta, Oracle ve OpenAI bu yongaları ilk deneyimleyecek firmalar arasında.
Blackwell mimarisini bir şekilde sunucularında kullanmak isteyenlerin ise en erken 2025 sonlarını beklemesi gerekiyor. Devasa talep nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan Nvidia’nın ancak gelecek yıldan itibaren bantlarını rahatlatacağı ifade ediliyor.
Diğer bir önemli gelişme Blackwell mimarisinin elde ettiği veri setlerinden sonuçlar çıkaran yapay zekâya da ağırlık vermesi. Bu da Hopper mimarisinden çok daha avantajlı hale gelmesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...