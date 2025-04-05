Nvidia H20 Çin’de peynir ekmek gibi satıyor, şimdiden 16 milyar dolarlık sipariş alındı

Nvidia H20 kapış kapış
Gelen bilgilere göre ambargo nedeniyle kırpılmış bir şekilde Çin’e gönderilen Nvidia H20 hızlandırıcısı adeta kapış kapış gidiyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi büyük şirketlerin 16 milyar doların üzerinde sipariş verdiği ifade ediliyor.
Diğer taraftan Nvidia H20 hızlandırıcısının geliştirilmiş bir versiyonunun el altından satıldığı ve HBM3E gibi daha gelişmiş bir HBM teknolojisine sahip olduğu da iddialar arasında. Bu da DeepSeek gibi Çinli oyuncuların global pazarda daha da güçlenmesi anlamına geliyor.
Elbette Trump hükümetinin bu gelişmeleri adım adım takip ettiği de bir gerçek. Nvidia’nın sadece kırpılmış değil hiçbir şekilde hızlandırıcı satamayacağı şeklinde bir düzenleme tüm planları alt üst edebilir. Bu da Nvidia’ya büyük bir darbe anlamına geliyor.
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