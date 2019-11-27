Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor

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Motorola bu ayın başlarında ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Razr'ı tanıttı. Klasik kapaklı telefonlara benzeyen tasarımıyla dikkat çeken cihaz önümüzdeki ay satışa sunulacak ve gelen haberler halefi için çalışmaların başladığını gösteriyor.

20 sensöre sahip olacak

Motorola kısa bir süre önce Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon için patent aldı. Patent, telefonun yan kısımlarında sekiz adet sensöre sahip olacağını ortaya koyuyor. Sensörlerin çok amaçlı olarak kullanılabildiği ve telefonun katlanıp katlanmamasına bağlı olarak değişik fonksiyonlara sahip olacakları ifade edilmiş. Raporlara göre Razr 2'nin dokunmatik sensörleri, 20 farklı fonksiyona sahip olacak ve 20 farklı hareketi algılayabilecek.

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Sızan tasarım ayrıca Motorola'nın parmak izi sensörünün yerini değiştirme planlarını da ortaya koyuyor. Yeni nesil katlanabilir telefon, en son premium ve bazı orta sınıf akıllı telefonlara benzer şekilde ekrana gömülü parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Mevcut Razr'ın tabanında özel bir parmak izi sensörü olduğunu da belirtelim. Motorola Razr'ın 1.499 dolar fiyat etiketine sahip olduğu düşünülünce, yeni modelin bu fiyatın üstünde bir rakamla satışa sunulacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

https://nl.letsgodigital.org/uploads/2019/11/motorola-razr-2.pdf