M4 iPad Pro satışları beklentileri aşabilir: 9 milyon rakamı hedefleniyor

Tabletlerde OLED ekran kullanımı yaygınlaşıyor
Genel tablet pazarının düşüş trendinde olduğu göz önüne alındığında, M4 iPad Pro ailesinin iyi sevkiyat rakamları elde edeceği bildiriliyor. Araştırma şirketi Omdia, 2024 yılında tabletler için OLED ekran sevkiyat hacminin 12,1 milyon adede ulaşacağını, bunun 8,12 milyon adedinin "hibrit OLED" panellerin oluşturacağını tahmin ediyor. Buradaki hibrit OLED teriminin, yeni M4 iPad Pro modellerinde kullanılan çift katmanlı tandem OLED panellerin bir başka ismi olduğunu belirtelim.
Yakın zamanda yapılan bir anket, iPad kullanıcılarının yüzde 40'ının cihazlarını 3 yıl veya daha uzun süre kullandığını ortaya koydu. Bunun nedenlerinden biri, iPadOS'e has özelliklerin bulunmaması olarak gösteriliyor. Diğer bir araştırma ise, iPad sahiplerinin, cihazlarının ikinci el değerinin düşük olması sebebiyle tabletlerini daha uzun süre ellerinde tuttuklarını ortaya koydu. Dolayısıyla işletim sistemi kısıtlaması, insanların iPad'lere yönelmemesinde ve cihazlarını yükseltmemesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Raporda LG'nin 11 inç ve 13 inç boyutunda OLED panelleri temin ettiği, Samsung'un ise yalnızca 11 inçlik model için panel sağladığı belirtiliyor. sorumlu olacağı belirtiliyor. Ayrıca LG'nin yeni yatırım yaparak tandem OLED panel üretim hacmini arttıracağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.