M4 iPad Pro satışları beklentileri aşabilir: 9 milyon rakamı hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini duyurdu. Pek çok rapor, yeni tabletlerin mini LED ekranlı önceki iPad'lere göre önemli ölçüde daha pahalı olacağını iddia ediyordu. Ancak şirket, 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunarak beklentilerin altında bir fiyat belirledi. Bu fiyat politikasıyla yen, iPad Pro'ların satış beklentilerini aşarak 9 milyon rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tabletlerde OLED ekran kullanımı yaygınlaşıyor

Genel tablet pazarının düşüş trendinde olduğu göz önüne alındığında, M4 iPad Pro ailesinin iyi sevkiyat rakamları elde edeceği bildiriliyor. Araştırma şirketi Omdia, 2024 yılında tabletler için OLED ekran sevkiyat hacminin 12,1 milyon adede ulaşacağını, bunun 8,12 milyon adedinin "hibrit OLED" panellerin oluşturacağını tahmin ediyor. Buradaki hibrit OLED teriminin, yeni M4 iPad Pro modellerinde kullanılan çift katmanlı tandem OLED panellerin bir başka ismi olduğunu belirtelim.

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Yakın zamanda yapılan bir anket, iPad kullanıcılarının yüzde 40'ının cihazlarını 3 yıl veya daha uzun süre kullandığını ortaya koydu. Bunun nedenlerinden biri, iPadOS'e has özelliklerin bulunmaması olarak gösteriliyor. Diğer bir araştırma ise, iPad sahiplerinin, cihazlarının ikinci el değerinin düşük olması sebebiyle tabletlerini daha uzun süre ellerinde tuttuklarını ortaya koydu. Dolayısıyla işletim sistemi kısıtlaması, insanların iPad'lere yönelmemesinde ve cihazlarını yükseltmemesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Raporda LG'nin 11 inç ve 13 inç boyutunda OLED panelleri temin ettiği, Samsung'un ise yalnızca 11 inçlik model için panel sağladığı belirtiliyor. sorumlu olacağı belirtiliyor. Ayrıca LG'nin yeni yatırım yaparak tandem OLED panel üretim hacmini arttıracağı ifade ediliyor.

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M4 iPad Pro satışları beklentileri aşabilir