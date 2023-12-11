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    Gelecekte yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesinden korkuluyor

    Yapay zeka, tüm dünya genelinde yeni bir yarış ortamı oluşturmuş durumda. Ancak teknolojinin büyük faydalarına rağmen endüstrinin kilit firması ARM’ın başındaki isim oldukça endişeli.
    Gelecekte yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesinden korkuluyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka hayatımıza büyük bir hızla dahil olurken dünyanın dört bir yanındaki teknoloji firmaları deva bir maratonun içerisinde yarış halinde. Yarışın kazananı kim olur bilinmez ancak sonuna kadar giden firmalar ciddi bir gelir kapısına sahip olacak. Yapay zeka şimdiden hayatı kolaylaştırsa da teknolojinin kendisi, onun için geliştirmeler yapanlar tarafından bile tehlikeli bulunuyor. Bunlardan birisi de ARM ve onun başındaki Rene Haas.

    ARM CEO'su yapay zekadan korkuyor

    ARM Holdings’in İcra Kurulu Başkanı Rene Haas’a göre dünya nüfusunun %70'i bir şekilde ARM tarafından tasarlanmış ürünlere dokunuyor. Ancak Haas, teknolojinin en kilit firmalardan birisini yönetiyor olsa da yapay zekanın onu geceleri uykusuz bıraktığını ifade ediyor. Bloomberg’e verdiği bir röportajda Haas, “En çok endişelendiğim şey insanların makineler karşısında kontrollerini kaybetmeleri" dedi.

    ARM patronuna göre sistemi kapatabilmek için bir arka kapı veya bunun gibi bir şeye ihtiyacımız var. Haas yapay zekanın potansiyel dezavantajlarını düşünürken, ARM'ın bir sonraki döneminde şirketin, tıpkı yarı iletkenlerde olduğu gibi yapay zeka devriminde de güçlü konumda olmasını istiyor.

    Geçen yıl şubat ayında CEO olan Haas, teknolojisini kişisel bilgisayarlar, sunucular ve elektrikli araçlar gibi alanlara taşıyarak ARM'ın küçülen akıllı telefon endüstrisine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. ARM ayrıca telefon müşterilerine daha eksiksiz tasarımlar sunarak satılan cihaz başına daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Firmamın komut setleri, her yıl satılan 1,4 milyar akıllı telefonun neredeyse tamamını çalıştıran işlemcilere yerleştirilmiş durumda ve %99'undan fazlası Arm tasarımlarını ya da teknolojisini kullanıyor.

    ARM CEO’suna göre "Önümüzdeki beş ila on yıl içinde her şeyi değiştirecek". Firma şimdilerde bulut veri merkezleri (ChatGPT ve Bard buralarda çalışıyor) konusunda büyük bir fırsat görüyor ve önümüzdeki yıllarda küresel olarak %50 pazar payı hedefliyor. CEO ayrıca teknolojinin lider isimlerinin bugünlerde çok ince bir çizgide hareket ettiğini söylerken “10 yıl önce CEO'lar hükümet yetkilileriyle bugün bizim konuştuğumuz sıklıkta konuşmuyorlardı" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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