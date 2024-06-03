Arm, beş yıl içinde PC pazarının yüzde 50’sini ele geçirecek

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Tam Boyutta Gör Şirketin CEO'su Rene Haas, Computex forumunda yaptığı açıklamada, İngiliz çip tasarımcısı Arm Holdings'in önümüzdeki yılın sonuna kadar dünya çapında 100 milyar Arm cihazının yapay zeka için hazır olmasını beklediğini söyledi. Bununla birlikte Arm CEO’su şirketin hedeflerini de beyan etti. Haas’a göre Arm, beş yıl içinde PC pazarına hakim olmak istiyor.

Arm, PC pazarına hakim olacak

Microsoft ve donanım ortakları Arm’ın mimarileri üzerine şekillenen yeni bir bilgisayar grubunu piyasaya sürmeye hazırlanırken Arm CEO’su Rene Haas, beş yıl içinde Windows PC pazarının yüzde 50'sinden fazlasını elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arm'ın teknolojisinin kişisel bilgisayarlarda kullanılmasına yönelik talep, Microsoft'un geçtiğimiz ay Alphabet ve Apple ile rekabet edebilmek için yapay zeka özelliklerine sahip yeni Copilot Plus PC markasını tanıtmasının ardından arttı. Bu atılım sonucunda Windows işletim sistemi artık teknolojisi akıllı telefonların yükselişine güç veren Arm tarafından tasarlanan çipler üzerinde yerel olarak, gecikmesiz ve performans kayıpsız bir şekilde çalışacak. Bunun ilk adımı ise Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve X Plus yongaları ile atılmış, çok sayıda dizüstü üreticisi bu işlemcileri benimseyerek yeni modellerini çok yakında piyasaya süreceğini duyurmuştu.

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Arm destekli Snapdragon X yongalarının PC endüstrisine gelmesiyle Intel ve AMD’nin buradaki hükmü de risk altına giriyor. Zira Arm yongaları özellikle watt başına performans konusunda x86 tabanlı AMD ve Intel işlemcilere göre ciddi avantajlar sunmayı başarabiliyor. Öte yandan Microsoft ise son birkaç yılda işin yazılım ve geliştirici tarafında büyük adımlar artıyor. Açıkça Microsoft ve donanım satıcıları Apple'ın izinden gidiyor. Apple, M serisi çipleri dört yıldır piyasada ve şirket artık Intel yongalar yerine bu çipleri kullanıyor. Haas’ın beş yıllık öngörüsü biraz iddialı ancak teknoloji dünyasında değişimin hızlı olmasına alışığız.

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Arm, beş yıl içinde PC pazarının yüzde 50’sini ele geçirecek