Arm, beş yıl içinde PC pazarının yüzde 50’sini ele geçirecek

Arm, PC pazarına hakim olacak
Microsoft ve donanım ortakları Arm’ın mimarileri üzerine şekillenen yeni bir bilgisayar grubunu piyasaya sürmeye hazırlanırken Arm CEO’su Rene Haas, beş yıl içinde Windows PC pazarının yüzde 50'sinden fazlasını elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Arm'ın teknolojisinin kişisel bilgisayarlarda kullanılmasına yönelik talep, Microsoft'un geçtiğimiz ay Alphabet ve Apple ile rekabet edebilmek için yapay zeka özelliklerine sahip yeni Copilot Plus PC markasını tanıtmasının ardından arttı. Bu atılım sonucunda Windows işletim sistemi artık teknolojisi akıllı telefonların yükselişine güç veren Arm tarafından tasarlanan çipler üzerinde yerel olarak, gecikmesiz ve performans kayıpsız bir şekilde çalışacak. Bunun ilk adımı ise Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve X Plus yongaları ile atılmış, çok sayıda dizüstü üreticisi bu işlemcileri benimseyerek yeni modellerini çok yakında piyasaya süreceğini duyurmuştu.
Arm destekli Snapdragon X yongalarının PC endüstrisine gelmesiyle Intel ve AMD’nin buradaki hükmü de risk altına giriyor. Zira Arm yongaları özellikle watt başına performans konusunda x86 tabanlı AMD ve Intel işlemcilere göre ciddi avantajlar sunmayı başarabiliyor. Öte yandan Microsoft ise son birkaç yılda işin yazılım ve geliştirici tarafında büyük adımlar artıyor. Açıkça Microsoft ve donanım satıcıları Apple'ın izinden gidiyor. Apple, M serisi çipleri dört yıldır piyasada ve şirket artık Intel yongalar yerine bu çipleri kullanıyor. Haas’ın beş yıllık öngörüsü biraz iddialı ancak teknoloji dünyasında değişimin hızlı olmasına alışığız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.