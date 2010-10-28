Geliştirilen Start-Stop sistemi ile Honda Insight daha ekonomik ve çevreci oluyor

Honda Civic Hybrid'in batarya problemleriyle ilgili haberimizi okumuştunuz.Civic Hybrid'in problemlerini ve müşteri memnuniyetsizliklerini yeni hybrid modellerinde gidermeyi planlayan Honda, markanın diğer hybrid modellerinden olan Insight'ta önemli bir güncelleştirme gerçekleştirdi.

Markanın B segmenti otomobili Jazz'ın hybrid versiyonunu da geliştiren Honda, Jazz Hybrid için çalıştığı dersleri Insight'a da uygulamış gözüküyor. Insight'ın 'Eco Mode' olarak adlandırılan ekonomik sürüş modu güncellenerek start-stop sisteminin stop zamanı 90 saniyeye kadar ulaşılabiliyor. Önceki limit olan 30 saniyeden 90 saniyeye artış özellikle şehir içi kullanımında otomobilin yakıt tüketim ve emisyon değerini azaltacak.

Aerodinamik özellikleri iyileştirmek amacıyla Insight'ın dış tasarımında da değişikliğe gidildi. Otomobililn arka tasarımındaki kavis açısı değiştirilerek aerodinamik açıdan iyileştirme sağlanmış.

Ülkemizdeki Honda severler, şimdilik Türkiye'de satılmayan bu önemli modelin yakın zamanda Honda Türkiye tarafından satışa çıkarılmasını umut ediyor.