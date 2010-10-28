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Geliştirilen Start-Stop sistemi ile Honda Insight daha ekonomik ve çevreci oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Geliştirilen Start-Stop sistemi ile Honda Insight daha ekonomik ve çevreci oluyor
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Honda Civic Hybrid'in batarya problemleriyle ilgili haberimizi okumuştunuz.Civic Hybrid'in problemlerini ve müşteri memnuniyetsizliklerini yeni hybrid modellerinde gidermeyi planlayan Honda, markanın diğer hybrid modellerinden olan Insight'ta önemli bir güncelleştirme gerçekleştirdi.

Markanın B segmenti otomobili Jazz'ın hybrid versiyonunu da geliştiren Honda, Jazz Hybrid için çalıştığı dersleri Insight'a da uygulamış gözüküyor. Insight'ın 'Eco Mode' olarak adlandırılan ekonomik sürüş modu güncellenerek start-stop sisteminin stop zamanı 90 saniyeye kadar ulaşılabiliyor. Önceki limit olan 30 saniyeden 90 saniyeye artış özellikle şehir içi kullanımında otomobilin yakıt tüketim ve emisyon değerini azaltacak.

Aerodinamik özellikleri iyileştirmek amacıyla Insight'ın dış tasarımında da değişikliğe gidildi. Otomobililn arka tasarımındaki kavis açısı değiştirilerek aerodinamik açıdan iyileştirme sağlanmış.

Ülkemizdeki Honda severler, şimdilik Türkiye'de satılmayan bu önemli modelin yakın zamanda Honda Türkiye tarafından satışa çıkarılmasını umut ediyor.

Geliştirilen Start-Stop sistemi ile Honda Insight daha ekonomik ve çevreci oluyor
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Geliştirilen Start-Stop sistemi ile Honda Insight daha ekonomik ve çevreci oluyor
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gun 9 yıl
Trafikte bir ışığa takıldığınızda artık o ışık boyunca hiç benzin tüketmeyeceğini bilmek gerçekten güzel bir duygu.
Özellikle benim gibi az yakmasına meraklı biri olarak çok önemli peki diğer araçlar nasıl ? Fiat'ın kaç sn mesela ? Birde otomatik vitesli araçlarda nasıl işliyor bu sistem illa frene mi basmak gerekiyor boşa alsak olmaz mı ?
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Duratorq 9 yıl

gun

Trafikte bir ışığa takıldığınızda artık o ışık boyunca hiç benzin tüketmeyeceğini bilmek gerçekten güzel bir duygu.

Özellikle benim gibi az yakmasına meraklı biri olarak çok önemli peki diğer araçlar nasıl ? Fiat'ın kaç sn mesela ? Birde otomatik vitesli araçlarda nasıl işliyor bu sistem illa frene mi basmak gerekiyor boşa alsak olmaz mı ?


Aslında geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarda zaten sorun yok, onlar istediğiniz kadar kalabiliyor stop konumunda.

Hybridlerde ise genelde 30-45 saniye aralığındaydı, şimdi Insight bunu geliştirmiş.

Otomatik viteslilerde dediğin gibi sadece frenle oluyor ama farklı şekillerde de olacağı konusunda bir makale okumuştum, son durumu araştıracağım.
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JeiCeei 9 yıl
olay güzel , tasarım vasat
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captain_turkiye 9 yıl
Türkiye'de devlet teşvik yerine köstek olduğu sürece çevreci hiçbir araç satmaz.
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