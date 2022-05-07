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    Kripto para borsası Gemini, kredi kartı projesini askıya aldı

    Kripto para borsası Gemini, halka açık başvurulara başladığı kripto para destekli kredi kartı projesinde, başvuruları askıya aldığını açıkladı.                                
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    Gemini, kredi kartı projesini askıya aldı
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    Kripto para borsası Gemini, kullanıcıların 50 ABD eyaletinin tamamında kripto ödülleri kazanmalarını sağlayan kredi kartını piyasaya sürdüğünü duyurmuştu. Bu kez Gemini, “müşteri deneyimini daha da iyileştirmek” adına kredi kartı başvurularını askıya aldığını duyurdu.

    Gemini’nin bu kararı almasının en büyük nedeni olarak kripto ödüllerindeki oynaklık olabileceği düşünülüyor. Gemini’nin kripto ödüllü kredi kartına benzer bir şekilde uzun bir süredir piyasada olan BlockFi Rewards Visa Signature Card, kısa bir süre önce tamamen kapatılmıştı.

    Kullanıcılar için kripto ödülleri yatırım anlamında büyük potansiyele sahip olabilirken diğer kredi kartlarının sunduğu geri ödeme, puan ya da mil ödüllerine göre çok daha hızlı değer kaybetme potansiyeline de sahip. Son olarak Gemini’nin kripto ödüllü kredi kartı başvurularının açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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