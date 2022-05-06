OpenSea’nin Discord sunucusu hacklendi

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Güvenlik şirketi PeckShield’ın son paylaşımına göre, popüler NFT pazaryeri OpenSea’nin Discord sunucusu bir dolandırıcılığı teşvik etmek için saldırıya uğradı.

OpenSea'den uyarı

Discord üzerinden söz konusu linkleri kaldıran ve geçerli botu kapatan OpenSea, Twitter üzerinden de açıklamalarda bulundu. OpenSea konuyla ilgili olarak şu şekilde açılama yaptı:

”Şu anda Discord’umuzdaki olası bir güvenlik açığını araştırıyoruz, lütfen Discord’daki hiçbir bağlantıya tıklamayın”

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Saldırıda üyeler, YouTube ile ortaklık yapıldığı iddia edilen sahte bir web sitesine yönlendirildi. PeckShield ise bağlantıyı bir kimlik avı sitesi (phising) olarak tanımladı.

Haberimizin yazımı itibarıyla herhangi bir kullanıcının saldırıya uğrayıp uğramadığı veya herhangi bir NFT’nin kaybolup kaybolmadığı belli değil. Ancak hem Discord hem de OpenSea ekibi konu hakkındaki araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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