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Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı

Ang Lee'nin yeni filmi Gemini Man için ilk fragman yayınlandı. Ünlü aktör Will Smith'in 23 yaşındaki haliyle yer aldığı film, ülkemizde 11 Ekim 2019'da vizyona girecek.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Paramount Pictures'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bilim kurgu filmi Gemini Man, önümüzdeki sonbaharda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo merakla beklenen film için bugün ilk fragmanı da yayınladı. Gemini Man, 90'ların bilim kurgu filmlerini andıran yapısıyla oldukça etkileyici görünüyor:


Bir Ang Lee yapımı olan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Ünlü aktör Will Smith'in başrolünde yer aldığı filmde, gençleştirme teknolojisinin günümüzde artık hangi seviyelere geldiğini çok iyi bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gemini Man'de Will Smith, 1995 yapımı Bad Boys filmindeki haliyle karşımıza çıkıyor.

Gemini Man filmi aslında ilk olarak 90'lı yıllarda düşünülmüş ancak zamanın teknolojisi bu filmin çekilmesi için yeterli olmamış. Filmle ilgili konuşan yönetmen Ang Lee,"Will Smith ile çalışıyorsanız zaten bir yönetmen olarak kendinizi şanslı hissetmeniz gerek. Ancak ben bu yeni teknoloji sayesinde bir değil, iki Will Smith ile çalışma fırsatı yakaladım." şeklinde konuştu.

Gemini Man'in yönetmenlik koltuğunda Life of Pi ve Brokeback Mountain gibi filmlerden tanıdığımız Ang Lee oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Clive Owen, Benedict Wong ve Mary Elizabeth Winstead gibi isimler Will Smith'e eşlik edecek.

Gemini Man, 11 Ekim 2019'da sinemaseverlerle buluşacak. 

https://variety.com/2019/film/news/gemini-man-trailer-will-smith-ang-lee-1203195309/ Yorum Yaz
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itachi237 4 hf. en beğenilen
bu film üstüne bide 120 fps geliyor, donanımhaber.com sitesinde bahsedilmesi gereken asıl olay bu bence.
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moy 4 hf.
Yeni terminator serisine de bu gençleştirme tekniğini Arnold schwarzenegger için uygularlarsa Terminatör serisi gerçekte kıyamete yani makineler bizi öldürene kadar çekilmeye devam eder.
Yeni terminator serisine de bu gençleştirme tekniğini Arnold schwarzenegger için uygularlarsa Terminatör serisi gerçekte kıyamete yani makineler bizi öldürene k...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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rick dangerous 3 hf.
Will Smith daha fazla bilimkurgu çekmesin lütfen. Adam 99 yılında wild wild west'ten beri 2. Sınıf bilimkurgu ve fantastik filmlerin aranan ismi oldu resmen süper kahraman filmleri de cabası. Legend/Robot azıcık iyiydi gerisi teneke.
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huseyincarnege 3 hf.
adam okadar iyi filim yapıyoki düşman bile kendisi :)
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DH Misafiri 3 hf.
Bu adamın sevmediğim tek bir filmi yok! seviyorum
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obili 3 hf.
Her ne kadar teknoloji ilerledi denilse de yapaylık belli gibi. Orijinal bir görüntünün yerini asla tutamayacağını düşünüyorum.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
arnıldın 6. gün filimini çarıştırdı
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OverClocK1ng 3 hf.
Arkadaşım bu tip efektleri yapıyor. Terminator, Star Wars ve Avengers gibi bir sürü ünlü filmin yapımında yer aldı. Şu an ise Robert De Niro ve Al Pacino'nun efekt ile gençleştirilmesi ile ilgili bir film yapıyoruz dedi bana...
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Piêr Dé Sans 3 hf. OverClocK1ng
The Irishman birlikte yer aldıkları yeni film.
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moy 4 hf.
Yeni terminator serisine de bu gençleştirme tekniğini Arnold schwarzenegger için uygularlarsa Terminatör serisi gerçekte kıyamete yani makineler bizi öldürene kadar çekilmeye devam eder.
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MS4343 3 hf. moy
2015 yapımı Terminator Genisis'te, buna benzer bir teknoloji uygulamışlar...Yaşli Arnold, genç Android versiyonuyla çatışıyordu.
Gerçi oradaki tamamen 3d model gibiydi
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itachi237 4 hf. en beğenilen
bu film üstüne bide 120 fps geliyor, donanımhaber.com sitesinde bahsedilmesi gereken asıl olay bu bence.
1 Yanıt Yanıtla +17
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BiqBrav3 3 hf. itachi237
Bahsedildi zaten haber burda m.donanimhaber.com/...
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