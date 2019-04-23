Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı

Paramount Pictures'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bilim kurgu filmi Gemini Man, önümüzdeki sonbaharda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo merakla beklenen film için bugün ilk fragmanı da yayınladı. Gemini Man, 90'ların bilim kurgu filmlerini andıran yapısıyla oldukça etkileyici görünüyor:
Bir Ang Lee yapımı olan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Ünlü aktör Will Smith'in başrolünde yer aldığı filmde, gençleştirme teknolojisinin günümüzde artık hangi seviyelere geldiğini çok iyi bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gemini Man'de Will Smith, 1995 yapımı Bad Boys filmindeki haliyle karşımıza çıkıyor.
Gemini Man filmi aslında ilk olarak 90'lı yıllarda düşünülmüş ancak zamanın teknolojisi bu filmin çekilmesi için yeterli olmamış. Filmle ilgili konuşan yönetmen Ang Lee,"Will Smith ile çalışıyorsanız zaten bir yönetmen olarak kendinizi şanslı hissetmeniz gerek. Ancak ben bu yeni teknoloji sayesinde bir değil, iki Will Smith ile çalışma fırsatı yakaladım." şeklinde konuştu.
Gemini Man'in yönetmenlik koltuğunda Life of Pi ve Brokeback Mountain gibi filmlerden tanıdığımız Ang Lee oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Clive Owen, Benedict Wong ve Mary Elizabeth Winstead gibi isimler Will Smith'e eşlik edecek.
Gemini Man, 11 Ekim 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
Bir Ang Lee yapımı olan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Ünlü aktör Will Smith'in başrolünde yer aldığı filmde, gençleştirme teknolojisinin günümüzde artık hangi seviyelere geldiğini çok iyi bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gemini Man'de Will Smith, 1995 yapımı Bad Boys filmindeki haliyle karşımıza çıkıyor.
Gemini Man filmi aslında ilk olarak 90'lı yıllarda düşünülmüş ancak zamanın teknolojisi bu filmin çekilmesi için yeterli olmamış. Filmle ilgili konuşan yönetmen Ang Lee,"Will Smith ile çalışıyorsanız zaten bir yönetmen olarak kendinizi şanslı hissetmeniz gerek. Ancak ben bu yeni teknoloji sayesinde bir değil, iki Will Smith ile çalışma fırsatı yakaladım." şeklinde konuştu.
Gemini Man'in yönetmenlik koltuğunda Life of Pi ve Brokeback Mountain gibi filmlerden tanıdığımız Ang Lee oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Clive Owen, Benedict Wong ve Mary Elizabeth Winstead gibi isimler Will Smith'e eşlik edecek.
Gemini Man, 11 Ekim 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
https://variety.com/2019/film/news/gemini-man-trailer-will-smith-ang-lee-1203195309/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi oradaki tamamen 3d model gibiydi
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gemini man, will smith ve