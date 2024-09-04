Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gemini, telefondan yüklediğiniz dosyaları analiz edebilecek

    Google, Gemini mobil uygulamasına dosya yükleme özelliğini ekledi. Kullanıcılar, telefonlarındaki bir dosyayı Gemini'yi yükleyerek analiz etmesini isteyebilecek.
    google gemini dosya yükleme Tam Boyutta Gör
    Gemini’nin ücretli sürümü olan Gemini Advanced, artık kullanıcıların veri analizi için dosya yüklemelerine izin veriyor. Gemini’ye aynı anda farklı formatlarda birden fazla dosya yükleyip bunlarla ilgili sorular sormak mümkün.

    Gemini’ye PDF, CSV, DOCX, XLS, XLSX, TXT, DOTX, RTF ve TSV gibi farklı dosya türlerini yükleyebiliyorsunuz. Bu, PDF dosyaları, Word belgeleri gibi Office dosyaları, Excel tabloları, CSV dosyaları ve daha fazlasını yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini Uzantıları aracılığıyla Google Drive hesabınızı bağlayıp e-tablolar ve belgeleri de yükleyebiliyorsunuz. JPG, JPEG ve WEBP resim dosyaları da destekleniyor ancak bunlar Gemini’nin ücretsiz versiyonunda da var.

    Gemini'ye yüklenebilen dosya türleri

    • Düz metin dosyaları: TXT
    • Belge: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX
    • Google Dokümanlar'da oluşturulan belgeler
    • Tablo veri dosyaları: CSV, TSV
    • E-tablo dosyaları: XLS, XLSX
    • Google E-Tablolar'da oluşturulan elektronik tablolar

    ChatGPT ile kıyaslandığında Gemini’de dosya desteğinin sınırlı olduğu görülüyor. ChatGPT, her türlü dosyayı işleyebiliyor. ZIP dosyalarından JSON, PY, XML dosyalarına, SQL ve MATLAB gibi veri dosyalarına, WAV gibi ses dosyalarına kadar birçok dosya biçimini destekliyor. Gemini’de bir başka kısıtlama da; tek seferde en fazla 10 dosya yükleyebiliyorsunuz ve 100MB’ı geçmemesi gerekiyor.

    Mayıs ayında 1.5 Pro’nun gelişiyle Gemini Advanced, belge yükleme ve veri analizi (e-tablolar aracılığıyla) özelliği kazandı ancak yalnızca webde kullanılabiliyordu. Gemini dosya yükleme özelliği artık Android ve iOS cihazlarda da mevcut.

    Kaynakça https://9to5google.com/2024/09/03/gemini-app-file-upload/ https://support.google.com/gemini/answer/14903178
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone yalın fırsat telefonum gelen aramaları meşgule atıyor pet şişeyle kapı açma hava harp okulu nasıl kazanılır ispark ödeme yapılmazsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız