Tam Boyutta Gör Gemini’nin ücretli sürümü olan Gemini Advanced, artık kullanıcıların veri analizi için dosya yüklemelerine izin veriyor. Gemini’ye aynı anda farklı formatlarda birden fazla dosya yükleyip bunlarla ilgili sorular sormak mümkün.

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Gemini’ye PDF, CSV, DOCX, XLS, XLSX, TXT, DOTX, RTF ve TSV gibi farklı dosya türlerini yükleyebiliyorsunuz. Bu, PDF dosyaları, Word belgeleri gibi Office dosyaları, Excel tabloları, CSV dosyaları ve daha fazlasını yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini Uzantıları aracılığıyla Google Drive hesabınızı bağlayıp e-tablolar ve belgeleri de yükleyebiliyorsunuz. JPG, JPEG ve WEBP resim dosyaları da destekleniyor ancak bunlar Gemini’nin ücretsiz versiyonunda da var.

Gemini'ye yüklenebilen dosya türleri

Düz metin dosyaları: TXT

Belge: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Google Dokümanlar'da oluşturulan belgeler

Tablo veri dosyaları: CSV, TSV

E-tablo dosyaları: XLS, XLSX

Google E-Tablolar'da oluşturulan elektronik tablolar

ChatGPT ile kıyaslandığında Gemini’de dosya desteğinin sınırlı olduğu görülüyor. ChatGPT, her türlü dosyayı işleyebiliyor. ZIP dosyalarından JSON, PY, XML dosyalarına, SQL ve MATLAB gibi veri dosyalarına, WAV gibi ses dosyalarına kadar birçok dosya biçimini destekliyor. Gemini’de bir başka kısıtlama da; tek seferde en fazla 10 dosya yükleyebiliyorsunuz ve 100MB’ı geçmemesi gerekiyor.

Mayıs ayında 1.5 Pro’nun gelişiyle Gemini Advanced, belge yükleme ve veri analizi (e-tablolar aracılığıyla) özelliği kazandı ancak yalnızca webde kullanılabiliyordu. Gemini dosya yükleme özelliği artık Android ve iOS cihazlarda da mevcut.

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Gemini, telefondan yüklediğiniz dosyaları analiz edebilecek