Gemini, telefondan yüklediğiniz dosyaları analiz edebilecek

Gemini’ye PDF, CSV, DOCX, XLS, XLSX, TXT, DOTX, RTF ve TSV gibi farklı dosya türlerini yükleyebiliyorsunuz. Bu, PDF dosyaları, Word belgeleri gibi Office dosyaları, Excel tabloları, CSV dosyaları ve daha fazlasını yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Gemini Uzantıları aracılığıyla Google Drive hesabınızı bağlayıp e-tablolar ve belgeleri de yükleyebiliyorsunuz. JPG, JPEG ve WEBP resim dosyaları da destekleniyor ancak bunlar Gemini’nin ücretsiz versiyonunda da var.
Gemini'ye yüklenebilen dosya türleri
- Düz metin dosyaları: TXT
- Belge: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX
- Google Dokümanlar'da oluşturulan belgeler
- Tablo veri dosyaları: CSV, TSV
- E-tablo dosyaları: XLS, XLSX
- Google E-Tablolar'da oluşturulan elektronik tablolar
ChatGPT ile kıyaslandığında Gemini’de dosya desteğinin sınırlı olduğu görülüyor. ChatGPT, her türlü dosyayı işleyebiliyor. ZIP dosyalarından JSON, PY, XML dosyalarına, SQL ve MATLAB gibi veri dosyalarına, WAV gibi ses dosyalarına kadar birçok dosya biçimini destekliyor. Gemini’de bir başka kısıtlama da; tek seferde en fazla 10 dosya yükleyebiliyorsunuz ve 100MB’ı geçmemesi gerekiyor.
Mayıs ayında 1.5 Pro’nun gelişiyle Gemini Advanced, belge yükleme ve veri analizi (e-tablolar aracılığıyla) özelliği kazandı ancak yalnızca webde kullanılabiliyordu. Gemini dosya yükleme özelliği artık Android ve iOS cihazlarda da mevcut.Kaynakça https://9to5google.com/2024/09/03/gemini-app-file-upload/ https://support.google.com/gemini/answer/14903178 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.