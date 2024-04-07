Gemini, yakında Gmail üzerinden e-postaları özetleyebilecek

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zekası Bard, geçtiğimiz aylarda Gemini olarak isim değiştirdi ve yakında şirketin yapay zeka destekli yeni kişisel asistanı olarak Google Asistan'ın yerini alacak. Ancak bunla yetinmeyen Google, yavaş yavaş Gemini'nin diğer uygulamalarla entegrasyonunu da geliştiriyor ve yakın zamanlı bir rapora göre Gemini'yi entegre edecek bir sonraki uygulama Android için Gmail olacak.

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Yakında Android 14 çalıştıran cihazlarda Gemini, Gmail üzerinden e-postalarınızı özetleyebilecek

Ortaya çıkan yakın zamanlı yeni bir rapor, Gemini aracılığıyla e-posta özetlerine erişebileceğinizi ortaya çıkardı. Android için Gmail'in en son beta sürümü (v2024.03.31.621006929) ile Gmail uygulamasında e-postanın konu satırının altında Bu E-postayı Özetle seçeneği kullanıcılara sunulmakta. Bu seçenek seçildiği zaman ise e-postanın bir özetini oluşturulmakta.

Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik, web üzerinde Gmail için zaten mevcuttu. Ancak yalnızca Google Workspace kullanıcılarıyla ve Labs bölümü aracılığıyla sınırlıydı. Test aşamasında olan bu özellik yayınlandıktan sonra ise Android 14 çalıştıran çoğu cihazda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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