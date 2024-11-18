SpaceX tarihi verdi! Dünyanın en güçlü roketi Starship, bir kez daha fırlatılacak

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Tam Boyutta Gör SpaceX’in yenilikçi uzay aracı Starship, 19 Kasım Salı günü altıncı test uçuşu için yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Starship ve Super Heavy güçlendiricisinden oluşan dev roketin, bu uçuş testinde yeteneklerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Planlanan uçuş, Teksas’taki Starbase tesisinden 19-20 Kasım tarihin TSİ 01:00’de başlayacak. Fırlatma canlı olarak X platformundaki SpaceX hesabından yayınlanacak ve yayın, fırlatmadan 30 dakika önce başlayacak.

Beşinci testte neler olmuştu?

Starship’in beşinci uçuş testi, yeniden kullanılabilirlik hedefine yönelik büyük bir dönüm noktası olmuştu. Super Heavy güçlendirici, Starbase’teki fırlatma ve yakalama kulesine başarılı bir şekilde geri dönerek “chopstick” kollarıyla yakalanmıştı. Üst aşama ise başarılı bir şekilde hedef bölge olan Hint Okyanusu’na kontrollü bir iniş gerçekleştirmişti.

Bu test uçuşu, sistemin hem donanım hem de yazılım performansını geliştirmek için çok değerli veriler sağladı. Altıncı uçuş, bu verilerin ışığında daha karmaşık hedefler belirleyerek teknolojiyi bir adım ileriye taşımayı amaçlıyor.

Altıncı testte hedefler neler?

Tam Boyutta Gör Altıncı Starship uçuş testinde başarılı olan yakalama denemesi tekrarlanacak. Güçlendirici, fırlatma bölgesine dönerek tekrar kule tarafından yakalanacak. Starship’in üst aşamasında, uzayda bir Raptor motorunun ateşlenmesi denenecek. Bu, gelecekteki yörünge görevleri için kritik bir adım konumunda. Starship’in üst aşaması ayrıca yeniden giriş esnasında bir dizi ısı kalkanı deneyi ve manevra değişikliklerini test edecek.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, “İlk yakalama denemesinin başarısı tasarımın fizibilitesini ortaya koyarken, donanım ve yazılım performansını geliştirmeye devam etmek için değerli veriler sağladı” denildi.

Her şey plana uygun giderse Super Heavy güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Starbase’deki fırlatma ve yakalama kulesine dönüş yapacak. Eğer bunu yapmak uygun olmazsa Super Heavy, Meksika Körfezi'ne kontrollü bir iniş gerçekleştirecek.

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Bu arada, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra Starship kademesi, Uçuş 5'te olduğu gibi aynı yörünge altı yörüngede uçacak. Ancak bu kez uzay aracı altı Raptor motorundan birini uzayda yakmayı deneyerek yörünge dışı yakma kabiliyetlerini test edecek. Starship ayrıca, fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra Hint Okyanusu'na düşmeden önce, inişin son aşamasında daha yüksek bir açıyla uçmak da dahil olmak üzere bir dizi ısı kalkanı deneyi ve yeniden giriş için manevra değişiklikleri gerçekleştirecek.

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