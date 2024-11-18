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    Anlık Bildirim

    SpaceX tarihi verdi! Dünyanın en güçlü roketi Starship, bir kez daha fırlatılacak

    SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’in altıncı uçuş testi için tarih verdi. Yapılan açıklamaya göre Starship, 19 Kasım’da fırlatılacak. Peki bu testte neler yapılacak?
    Tarihin en güçlü roketi Starship, 6. test uçuşunu hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in yenilikçi uzay aracı Starship, 19 Kasım Salı günü altıncı test uçuşu için yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Starship ve Super Heavy güçlendiricisinden oluşan dev roketin, bu uçuş testinde yeteneklerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

    Planlanan uçuş, Teksas’taki Starbase tesisinden 19-20 Kasım tarihin TSİ 01:00’de başlayacak. Fırlatma canlı olarak X platformundaki SpaceX hesabından yayınlanacak ve yayın, fırlatmadan 30 dakika önce başlayacak.

    Beşinci testte neler olmuştu?

    Starship’in beşinci uçuş testi, yeniden kullanılabilirlik hedefine yönelik büyük bir dönüm noktası olmuştu. Super Heavy güçlendirici, Starbase’teki fırlatma ve yakalama kulesine başarılı bir şekilde geri dönerek “chopstick” kollarıyla yakalanmıştı. Üst aşama ise başarılı bir şekilde hedef bölge olan Hint Okyanusu’na kontrollü bir iniş gerçekleştirmişti.

    Bu test uçuşu, sistemin hem donanım hem de yazılım performansını geliştirmek için çok değerli veriler sağladı. Altıncı uçuş, bu verilerin ışığında daha karmaşık hedefler belirleyerek teknolojiyi bir adım ileriye taşımayı amaçlıyor.

    Altıncı testte hedefler neler?

    Tarihin en güçlü roketi Starship, 6. test uçuşunu hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Altıncı Starship uçuş testinde başarılı olan yakalama denemesi tekrarlanacak. Güçlendirici, fırlatma bölgesine dönerek tekrar kule tarafından yakalanacak. Starship’in üst aşamasında, uzayda bir Raptor motorunun ateşlenmesi denenecek. Bu, gelecekteki yörünge görevleri için kritik bir adım konumunda. Starship’in üst aşaması ayrıca yeniden giriş esnasında bir dizi ısı kalkanı deneyi ve manevra değişikliklerini test edecek.

    SpaceX'ten yapılan açıklamada, “İlk yakalama denemesinin başarısı tasarımın fizibilitesini ortaya koyarken, donanım ve yazılım performansını geliştirmeye devam etmek için değerli veriler sağladı” denildi.

    Her şey plana uygun giderse Super Heavy güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Starbase’deki fırlatma ve yakalama kulesine dönüş yapacak. Eğer bunu yapmak uygun olmazsa Super Heavy, Meksika Körfezi'ne kontrollü bir iniş gerçekleştirecek.

    Bu arada, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra Starship kademesi, Uçuş 5'te olduğu gibi aynı yörünge altı yörüngede uçacak. Ancak bu kez uzay aracı altı Raptor motorundan birini uzayda yakmayı deneyerek yörünge dışı yakma kabiliyetlerini test edecek. Starship ayrıca, fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra Hint Okyanusu'na düşmeden önce, inişin son aşamasında daha yüksek bir açıyla uçmak da dahil olmak üzere bir dizi ısı kalkanı deneyi ve yeniden giriş için manevra değişiklikleri gerçekleştirecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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