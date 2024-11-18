SpaceX tarihi verdi! Dünyanın en güçlü roketi Starship, bir kez daha fırlatılacak

Planlanan uçuş, Teksas’taki Starbase tesisinden 19-20 Kasım tarihin TSİ 01:00’de başlayacak. Fırlatma canlı olarak X platformundaki SpaceX hesabından yayınlanacak ve yayın, fırlatmadan 30 dakika önce başlayacak.
Beşinci testte neler olmuştu?
Starship’in beşinci uçuş testi, yeniden kullanılabilirlik hedefine yönelik büyük bir dönüm noktası olmuştu. Super Heavy güçlendirici, Starbase’teki fırlatma ve yakalama kulesine başarılı bir şekilde geri dönerek “chopstick” kollarıyla yakalanmıştı. Üst aşama ise başarılı bir şekilde hedef bölge olan Hint Okyanusu’na kontrollü bir iniş gerçekleştirmişti.
Bu test uçuşu, sistemin hem donanım hem de yazılım performansını geliştirmek için çok değerli veriler sağladı. Altıncı uçuş, bu verilerin ışığında daha karmaşık hedefler belirleyerek teknolojiyi bir adım ileriye taşımayı amaçlıyor.
Altıncı testte hedefler neler?
SpaceX'ten yapılan açıklamada, “İlk yakalama denemesinin başarısı tasarımın fizibilitesini ortaya koyarken, donanım ve yazılım performansını geliştirmeye devam etmek için değerli veriler sağladı” denildi.
Her şey plana uygun giderse Super Heavy güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Starbase’deki fırlatma ve yakalama kulesine dönüş yapacak. Eğer bunu yapmak uygun olmazsa Super Heavy, Meksika Körfezi'ne kontrollü bir iniş gerçekleştirecek.
Bu arada, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra Starship kademesi, Uçuş 5'te olduğu gibi aynı yörünge altı yörüngede uçacak. Ancak bu kez uzay aracı altı Raptor motorundan birini uzayda yakmayı deneyerek yörünge dışı yakma kabiliyetlerini test edecek. Starship ayrıca, fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra Hint Okyanusu'na düşmeden önce, inişin son aşamasında daha yüksek bir açıyla uçmak da dahil olmak üzere bir dizi ısı kalkanı deneyi ve yeniden giriş için manevra değişiklikleri gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir