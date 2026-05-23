The Boys bitti ama Vought Rising geliyor; Yeni Boys dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yıllardır Amazon'un amiral gemisi dizisi konumunda olan The Boys, bu hafta epey tartışılan bir bölümle final yaptı. Böylece yedi yıllık bu macera da sona ermiş oldu. Gerçi The Boys bitti bitmesine ama bu evrenden hikâyeler Amazon Prime Video ekranlarında kalmaya devam edecek. The Boys ile aynı evrende geçen spin-off dizisi Vought Rising, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

The Boys'un finali sırasında Vought Rising'in tanıtımını başlatan Amazon, diziden ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte, dizinin 2027'de izleyici ile buluşacağı da duyuruldu.

Vought Rising, 1950'lerde Geçiyor

1950'lerde geçen dizi, The Boys'ta süper "kahramanları" kontrol eden dev şirket olarak gördüğümüz Vought'un kuruluş ve yükseliş hikâyesini konu alıyor. Daha önce ana dizide de gördüğümüz Soldier Boy (Jensen Ackles) ve Stormfront (Aya Cash), bu dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Fragmandan da göreceğiniz üzere bu karakterlere yine aynı oyuncular hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Jensen Ackles ve Aya Cash'e Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri ve Brian J. Smith eşlik ediyor.

