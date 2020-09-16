General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil İHA konseptini paylaştı

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde 10 yıldan uzun bir süredir kullanılan MQ-9A Reaper insansız hava aracının (İHA) yerini almaya aday muhtemel aracın render görüntüsü General Atomics Aeronautical Systems tarafından paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu"

Predator B olarak da anılan MQ-9A Reaper’ın geliştiricisi şirket, gelecek nesil İHA’nın muadillerine kıyasla çok daha uzun süre havada kalacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Uçan kanat tasarımıyla gelmesi beklenen araçla ilgili konuşan General Atomics CEO’su David Alexander, “Gelecek nesil istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve silahlı İHA’mız daha önceleri hayal olarak görünen sürelerde havada kalma kabiliyetine sahip olacak. İtki teknolojisinde ortaya koyduğumuz gelişmeler sayesinde araçlarımızı idare eden personel çok daha uzak mesafelere ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Şirket yeni nesil İHA’da ne tür bir motor kullanılacağını açıklamazken paylaşılan görüntüyü yorumlayan uzmanlar, aracın sahip olduğu uzun ve ince uçan kanat tasarımı ile yüksek açılı profili sayesinde çok daha iyi kaldırma direnç oranına sahip olacağı ve böylece çok daha uzun süreler havada kalabileceği görüşünü belirtmiş. ABD Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan MQ-9A (üstte) 27 saat havada kalabiliyorken, Ordu envanterindeki MQ-1C Grey Eagle Extended Range (altta) ise 42 saate kadar uçabiliyor.

Tam Boyutta Gör

İHA’nın sahip olduğu uçan kanat tasarımı, aracı doğal olarak radara daha zor yakalanır hale getiriyor. Gövdenin daha az açılı olması İHA’ya bu anlamda ciddi bir avantaj sağlayacakmış gibi duruyor. Şirket, gelecek nesil bir İHA’dan bahsedildiği için otomasyon ve otonom uçuş kabiliyetlerine ayrı bir önem verildiğinin altını özellikle çiziyor. Alexander’ın bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

“Otomasyon ve otonom yeteneklere olan bakış açımız, gelecekteki savaş ortamının hızı ve şiddeti göz önünde bulundurularak şekilleniyor. Bu tür muharebelere uyum sağlayacak çeviklik ve zekâya sahip araçlar üretmek durumundasınız. Bunu sadece insana olan bağımlılığı azaltmak için değil aynı zamanda taktiksel veri iletişim ağı üzerindeki yükü azaltmak ve düşmana bilgi sızmasını engellemek için yapmalısınız. Gelecek nesil İHA’larımız geleceğin muharebe sahasını; izle, yönlendir, karar ver ve harekete geç döngüsünü daha kısa bir sürede hayata geçirerek şekillendirecek.”

General Atomics, gelecek nesil teknolojilerin daha kolay kullanılabilmesini sağlamak adına İHA’nın açık sistem mimarisi ve modüler tasarım anlayışıyla geliştirileceğini belirtiyor. Hava Kuvvetleri MQ-9 İHa’ları 2030 yılından sonra emekliye ayırmayı düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.