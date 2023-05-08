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    Uygun fiyatlı General Mobile GM 23 SE tanıtıldı

    General Mobile'ın yeni akıllı telefonu GM 23 SE, ön siparişe açıldı. GM 23 SE özellikleri neler? GM 23 SE fiyatı ne kadar?                                       
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    General Mobile GM 23 SE tanıtıldı! GM 23 SE özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    General Mobile uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli GM 23 SE’yi tanıttı. GM 23 SE ön siparişe açıldı.

    GM 23 SE fiyatı

    General Mobile GM 23 SE, 3.799 TL fiyatıyla generalmobile.com’da ön siparişe açıldı. 23 Mayıs’ta raflarda yerini alacak.

    GM 23 ile benzer tasarım hatlarına sahip GM 23 SE, kırpılmış özellikleri ile GM 23’e göre daha düşük fiyata sunuluyor. Düz kenarları, damla çentikli ekranı, çizgili ve ışık hüzmeli arka kapak tasarımıyla geliyor. Buz mavisi ve ay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

    General Mobile GM 23 SE tanıtıldı! GM 23 SE özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    GM 23 SE; 6,52 inç boyutunda 720p IPS LCD ekrana, MediaTek Helio G37 yonga setine, 4 GB RAM’e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Arkada 8 MP çözünürlüğünde ana kamera ve VGA çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Piksel gruplama özelliği sayesinde 32 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekilebiliyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer veriliyor. 5000mAh büyüklüğünde batarya kullanılıyor.

    General Mobile GM 23 SE, 3.799 TL fiyatıyla ön siparişe sunuldu. General Mobile’ın kendi sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

    General Mobile GM 23 SE özellikleri

    • İşlemci: MediaTek Helio G37
    • RAM: 4GB+2GB genişletilmiş RAM
    • Depolama: 64GB dahili depolama, microSD kart desteği
    • Ekran:  6.5" inç HD+ IPS LCD 1.600 x 720 piksel 60Hz taeleme hızı 
    • Arka Kamera: 8 MP+VGA f/2,0 Dual Yapay Zeka Arka Kamera, 1080p video
    • Ön Kamera: 5 MP f/2,2 selfie kamera
    • Pil: 5.000mAh pil 7,5W şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12
    • Fiyat: 3.799 TL
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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