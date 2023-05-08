Uygun fiyatlı General Mobile GM 23 SE tanıtıldı

Tam Boyutta Gör General Mobile uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli GM 23 SE’yi tanıttı. GM 23 SE ön siparişe açıldı.

GM 23 SE fiyatı

General Mobile GM 23 SE, 3.799 TL fiyatıyla generalmobile.com’da ön siparişe açıldı. 23 Mayıs’ta raflarda yerini alacak.

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GM 23 ile benzer tasarım hatlarına sahip GM 23 SE, kırpılmış özellikleri ile GM 23’e göre daha düşük fiyata sunuluyor. Düz kenarları, damla çentikli ekranı, çizgili ve ışık hüzmeli arka kapak tasarımıyla geliyor. Buz mavisi ve ay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör GM 23 SE; 6,52 inç boyutunda 720p IPS LCD ekrana, MediaTek Helio G37 yonga setine, 4 GB RAM’e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Arkada 8 MP çözünürlüğünde ana kamera ve VGA çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Piksel gruplama özelliği sayesinde 32 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekilebiliyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kameraya yer veriliyor. 5000mAh büyüklüğünde batarya kullanılıyor.

General Mobile GM 23 SE, 3.799 TL fiyatıyla ön siparişe sunuldu. General Mobile’ın kendi sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

General Mobile GM 23 SE özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 RAM: 4GB+2GB genişletilmiş RAM

4GB+2GB genişletilmiş RAM Depolama: 64GB dahili depolama, microSD kart desteği

64GB dahili depolama, microSD kart desteği Ekran: 6.5" inç HD+ IPS LCD 1.600 x 720 piksel 60Hz taeleme hızı

6.5" inç HD+ IPS LCD 1.600 x 720 piksel 60Hz taeleme hızı Arka Kamera: 8 MP+VGA f/2,0 Dual Yapay Zeka Arka Kamera, 1080p video

8 MP+VGA f/2,0 Dual Yapay Zeka Arka Kamera, 1080p video Ön Kamera: 5 MP f/2,2 selfie kamera

5 MP f/2,2 selfie kamera Pil: 5.000mAh pil 7,5W şarj

5.000mAh pil 7,5W şarj İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 Fiyat: 3.799 TL

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General Mobile GM 23 SE tanıtıldı! GM 23 SE özellikleri ve fiyatı