Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir

Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmekle birlikte University of Arizona kurumu araştırmacıları Tip 1 diyabet tedavisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vücudumuzun immün ( bağışıklık ) sistemi zaman zaman kendi hücrelerini hedef alabiliyor ve T lenfositlerin pankreasta bulunan beta hücrelerini hasarlaması sebebiyle otoimmün Tip 1 diyabet gelişebiliyor.

Araştırmacılar söz edilen durumu önlemek amacıyla T lenfositlerini modifiye etti ve T lenfositlerini beta hücrelere saldıran lenfositlere saldırmak üzere programladı.

Tip 1 diyabet ve T lenfositler

Araştırmacılar T hücrelerinin geliştirilme sürecinde doğal katil T hücrelerinin yapısından yararlandı ve reseptörleri düzenlenen yeni hücreler 5 farklı reseptöre sahip kimerik yapıda antijen reseptörleri ( 5MCAR ) barındıracak şekilde modifiye edildi.

Araştırmacılar yeni 5MCAR hücrelerin otoimmün T lenfositleri hedef alacak şekilde modifiye edildiğini belirtmekle birlikte yeni çalışma diyabetli fare modelleri üzerinde denendi. Çalışmalara göre 5MCAR T hücrelerinin organizmadaki otoimmün CD4+ T hücrelerini hasarladığı ve böylece diyabetin prognozunun ( hastalık seyri ) azaldığı tespit edildi.

Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı.

