Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir

    Araştırmacılar yeni 5MCAR hücrelerin otoimmün T lenfositleri hedef alacak şekilde modifiye edildiğini belirtmekle birlikte yeni çalışma diyabetli fare modelleri üzerinde denendi.
    4 gün
    704
    1
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmekle birlikte University of Arizona kurumu araştırmacıları Tip 1 diyabet tedavisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vücudumuzun immün ( bağışıklık ) sistemi zaman zaman kendi hücrelerini hedef alabiliyor ve T lenfositlerin pankreasta bulunan beta hücrelerini hasarlaması sebebiyle otoimmün Tip 1 diyabet gelişebiliyor.

    Araştırmacılar söz edilen durumu önlemek amacıyla T lenfositlerini modifiye etti ve T lenfositlerini beta hücrelere saldıran lenfositlere saldırmak üzere programladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir

    Tip 1 diyabet ve T lenfositler

    Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar T hücrelerinin geliştirilme sürecinde doğal katil T hücrelerinin yapısından yararlandı ve reseptörleri düzenlenen yeni hücreler 5 farklı reseptöre sahip kimerik yapıda antijen reseptörleri ( 5MCAR ) barındıracak şekilde modifiye edildi.

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

    Araştırmacılar yeni 5MCAR hücrelerin otoimmün T lenfositleri hedef alacak şekilde modifiye edildiğini belirtmekle birlikte yeni çalışma diyabetli fare modelleri üzerinde denendi. Çalışmalara göre 5MCAR T hücrelerinin organizmadaki otoimmün CD4+ T hücrelerini hasarladığı ve böylece diyabetin prognozunun ( hastalık seyri ) azaldığı tespit edildi.

    Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı.

     



    https://news.arizona.edu/story/genetically-engineered-t-cells-could-lead-therapies-autoimmune-diseases Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tip 1 ile alakalı sürekli gelişmeler duyuyoruz ancak hiç biri pratik hayata geçmiyor. Sistematiği oldukça basit bir hastalık ancak etkileri çok büyük, bunca zamandır elle tutulur kalıcı bir tedavi yönteminin bulunamamış olması tuhaf geliyor. Bunun nedeni ilaç kartellerinin Tip 1' i sürdürülebilir hastalık konumunda tutarak daha fazla gelir kazanmalarını sağlamak istemesi olabilir mi sizce ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı 4 gün Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" 4 gün iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi 4 gün The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor 4 gün Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı 4 gün LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 4 gün Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir Sonraki Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı 4 gün Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü 4 gün Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti 4 gün Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu 4 gün 89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz 4 gün Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek 4 gün Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak 4 gün Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak 4 gün Excalibur markasından Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers sürprizi 4 gün Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü 4 gün Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı 4 gün WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor 4 gün Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz 4 gün IATA, havacılık sektörü çalışanlarına Kovid-19 kapsamında aşılama önceliği verilmesi çağrısını yeniledi 5 gün Akıllı telefonla diş kontrolü artık mümkün 5 gün Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor 5 gün Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi 5 gün Amerika'da bazı sinemalar, Warner Bros. filmlerinin bilet fiyatlarını düşürerek stüdyoya para kazandırmamayı hedefliyor 5 gün Koronavirüs test kiti satışı ve reklamlarına erişim engeli getirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız