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    Anlık Bildirim

    Game of Thrones'un uzun metrajlı filmi geliyor

    Game of Thrones dizisi beyaz perdeye taşınacak. Warner Bros., George R.R. Martin'in epik fantezi evreninde geçen filmi için çalışmalara başladı.                 
    Game of Thrones'un uzun metrajlı filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Birden fazla kaynak projenin henüz geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğunu ve henüz bir yönetmen, oyuncu ya da senarist bulunmadığını belirtiyor. Ancak Warner Bros. yönetimi Westeros dünyasını sinemalara taşımakla son derece ilgili.

    Çok sayıda ödül kazanmıştı

    Bu hamle şirketin fikri mülkiyetine ilişkin genel stratejisinde bir değişiklik anlamına gelebilir. Orijinal Game of Thrones dizisinin yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss'in , 2019'un son sezonu yerine üç uzun metrajlı filmle sezonu bitirmek istedikleri biliniyordu.

    Game of Thrones'un uzun metrajlı filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    HBO'nun Game of Thrones dizisi beş yıl önce sona erdi ve 59 Emmy heykelciği de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Dizi sekiz sezon boyunca devam etti ve kültürel bir fenomen haline geldi. Rekorlar kıran diziye dayanan uzun metrajlı filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve hangi tarihte gösterime gireceği ise henüz belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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