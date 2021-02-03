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    George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor: "Yüzlerce sayfa daha yazmam lazım"

    Game of Thrones dizisi ile tüm dünyada popüler olan başarılı yazar George R.R. Martin, yeni kitabı The Winds of Winter'ı yazmaya devam ediyor. Bu yıl yayınlanabilir.
    03 Şubat 2021, 23:45 (2 hf.)
    1,5b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor:
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    Game of Thrones dizisi ile dünya çapında popüler olan George R.R. Martin'in yazdığı A Song of Ice and Fire kitap serisinin altıncı kitabı Winds of Winter'dan yeni bir gelişme paylaşıldı.

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    Fazlasıyla uzun zamandır beklenen Winds of Winter, bu yıl çıkabilir ancak söz konusu George R.R. Martin olunca pek güvenilir olmadığını da söylemek gerek. George R.R. Martin, geçtiğimiz günlerde A Song of Ice and Fire kitap serisinin altıncı kitabı Winds of Winter ile ilgili bir güncelleme yaptı.

    Söylediğine göre kendisi 2020 yılında fazlasıyla çalışmış ve yüzlerce sayfa yazmış. Ancak kendisinin söylediğine göre kitabın tatmin edici bir sonuca ulaşabilmesi için daha yüzlerce sayfa yazması gerekiyormuş. Yine de kendisi 2021 yılına yetiştirebileceğini söylüyor.

    Ayrıca son olarak George R.R. Martin, kitap ile ilgili muhtemel bir çıkış tarihi verdiğinde internetteki bazı "pisliklerin" bunu bir söz olarak algıladığını ve kitap çıkmadığında kendisini çarmıha germek için beklediklerini söyledi. Kısaca kendisi sabırsız ve saygısızca davranan kitleye bir hayli sinirli.



    https://www.ign.com/articles/winds-of-winter-george-r-r-martin-wrote-hundreds-of-pages-in-2020-but-still-has-plenty-more-to-go Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Mandalorian 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Unuttum kitabı falan bir daha bitmemiş seri almam.
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu seriye 2004 veya 2005 yılında bulaştım. Tam yılından emin değilim.

    Ben başladığımda Türkiye'de ilk kitabın yarısı çevrilip basılmıştı. Peşpeşe ilk 4 kitabı okudum. 4. kitap yeni çıkmıştı.

    Kitabın sonunda kitap çok uzun olduğu için tek bir cilt halinde basılmasının imkansız olduğu için ikiye bölündüğü, diğer kısmının hazır olduğu yazıyordu.

    Bakın sözde hazır olan bu kitabın basılması tam 6 sene sürdü.

    İlk 3 kitap 2'şer sene arayla yazılmış, 4. kitap ise 5 sene ara vermiş, 5. kitap ise 6 sene ara verdi. Bu bekleme sürecini ben şahsen yaşadım. Daha dizi çıkmamıştı. Adamı da tanıyan sadece bu tür kitapları okuyanlardı. 4. kitap için 5 sene bekleyenler ana karakterlerin kitapta olmaması yüzünden eleştirdiğini okuyordum, ama ben şahsen 5 sene beklemeyip peşpeşe okuduğum için, bir de 5. kitabın kısa sürede çıkacağını düşündüğüm için bu eleştirilerden pek bir şey anlamamıştım.

    5. kitap için bir 6 sene bekledim. Özellikle ilk 3 kitapla kıyaslandığında son derece sıkıcı, gereksiz bir kitap olmuştu. Üstelik bunu sevilen ana karakterler ile yaptı. Bir de sonuna getirip konuyu bağlayamadı havada bıraktı. Üstelik bu kitap çıktığında dizi yakaladı ve geçti.

    Son kitap çıkalı 9 sene olmuş, hala çocuk avutuyor.

    17 senedir bu seriyle haşır neşir olan biri olarak yüzlerce sayfa kaldı diyorsa en az 2023'ten önce bu kitabın çıkma ihtimali %1 bile olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. 2024-25 tarihleri için şu anda olmaz diyemem.

    Yalnız ben ilgimi kaybettim. Jon Snow'una bir, Tyrion Lannister'ına iki...

    Ölmezse 2040-2050 dolaylarında bitirebilir. Yazar tıkanması denen bir şey var. Adam bu kitapları yazmak istemiyor ya da yazamıyor.

    Başlamayanlara kesinlikle tavsiye etmem.
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    barabarabarbara 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu kitap serisine ilk başlarken acele ediyodum inşallah Winds of Winter çıkmadan tüm seriyi bitiririm diye ve 3 sene oldu bitireli hala çıkmadı. Seriyi unuttum valla
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım kendi dilin de okuyorsunuzdur Türkçe çevirileri kitabın kalitesini önemli ölçüde baltalıyor.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dünyadan göçüp gitmeden yazabildiğin kadar yaz amca...
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    G glumerna (hiko baba) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dedeee çabuk bitir kitapları başka kitap okumayı bıraktım bu seriden sonra dahada iyisi yazılamaz.
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