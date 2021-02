George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor: "Yüzlerce sayfa daha yazmam lazım"

Tam Boyutta Gör

Game of Thrones dizisi ile dünya çapında popüler olan George R.R. Martin'in yazdığı A Song of Ice and Fire kitap serisinin altıncı kitabı Winds of Winter'dan yeni bir gelişme paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için yeni bir video yayınlandı"

Fazlasıyla uzun zamandır beklenen Winds of Winter, bu yıl çıkabilir ancak söz konusu George R.R. Martin olunca pek güvenilir olmadığını da söylemek gerek. George R.R. Martin, geçtiğimiz günlerde A Song of Ice and Fire kitap serisinin altıncı kitabı Winds of Winter ile ilgili bir güncelleme yaptı.

Söylediğine göre kendisi 2020 yılında fazlasıyla çalışmış ve yüzlerce sayfa yazmış. Ancak kendisinin söylediğine göre kitabın tatmin edici bir sonuca ulaşabilmesi için daha yüzlerce sayfa yazması gerekiyormuş. Yine de kendisi 2021 yılına yetiştirebileceğini söylüyor.

Ayrıca son olarak George R.R. Martin, kitap ile ilgili muhtemel bir çıkış tarihi verdiğinde internetteki bazı "pisliklerin" bunu bir söz olarak algıladığını ve kitap çıkmadığında kendisini çarmıha germek için beklediklerini söyledi. Kısaca kendisi sabırsız ve saygısızca davranan kitleye bir hayli sinirli.

https://www.ign.com/articles/winds-of-winter-george-r-r-martin-wrote-hundreds-of-pages-in-2020-but-still-has-plenty-more-to-go

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.