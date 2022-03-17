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    Getir hızlı teslimat sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u oldu

    Getir, 11,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Avrupa'nın hızlı teslimat kategorisinde decacorn unvanını elde eden ilk şirketi oldu. Yatırımın detayları haberimizde.
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    Getir 11,6 milyar dolar değerlemeyle decacorn unvanını elde etti
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    Geçen senenin Mart ayında 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin ikinci unicorn'u olan Getir kısa sürede yatırımlarını katladı ve son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere decacorn unvanı veriliyor. Getir, Avrupa’da hızlı teslimat sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket oldu.

    Getir, 2021’de ilk kez yurt dışında teslimata başladı. Bugün Türkiye’nin 81 iline ek olarak yurt dışında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD’de hizmet sunuyor. Yurt dışında 48 şehirde 1.100’den fazla deposuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

    Getir’in yurt dışındaki başarısı yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı. Geçen yılın Mart ayında unicorn unvanını alan Getir, yalnızca bir senede 10 milyarı dolar barajını aşarak hızlı teslimat kategorisinde Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

    Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda Getir’i Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde 4. sıraya taşıyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 18 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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