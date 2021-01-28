Getir uygulaması şimdi Londra’da

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Temel ihtiyaç malzemelerini 10 dakikada motokurye ile ayağınıza getiren Getir uygulaması yurt dışına açılıyor. Bu hafta ilk kez Londra şehrinde Getir kuryeleri sokakları arşınlamaya başladı. Devamı da gelecek.

Getir Londra’da

Müşterilere temel ihtiyaç malzemelerini 10 dakika gibi kısa bir sürede motokurye aracılığı ile ileterek zamandan ve enerjiden tasarruf etmesini sağlayan Getir uygulaması; son dönemin en dikkat çeken girişimleri arasında.

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BiTaksi platformunun da sahibi olan Nazım Salur tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Getir girişimi uygulama üzerinden verilen siparişleri depolardan 10 dakika içerisinde motokurye ile ulaştırmayı hedefliyordu.

Markette raf raf dolaşmaktan çok hazzetmeyen ve 25-40 yaş arasında olan genelde beyaz yakalı orta-üst seviye kullanıcılar hedefleyen Getir bunda başarılı oldu. Kullanıcılar GPS üzerinden motokuryenin yerini görerek ne kadar sürede ulaşacağını bile görebiliyordu.

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Pandemi döneminde insanların eve kapanması Getir için önemli bir fırsat oldu ve kullanıcı tabanını inanılmaz genişletti. Lojistik şartlar nedeniyle ilk etapta İstanbul'da başlayan Getir sonrasında Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Antalya, Mersin, Bursa gibi toplamda 15 il ve Bordum’u listeye ekledi. Yine belirli bölgelerde 10 dakika içerisinde kurye sözü veriliyor. Ayrıca GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliği sağlanıyor.

Nazım Salur ilk olarak İngiltere’de faaliyete geçmek istediklerini daha önce dile getirmişti. Londra’da sokaklara çıkan Getir kuryeleri yakın zamanda Sao Paulo, Paris ve Mexico City şehirlerinde de boy gösterecek.

Getir konsepti global anlamda benzeri ve rakibi olmayan bir mekanizma işlettiği için yabancı yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Önceki yıl 38 milyon dolar yatırım alan Getir geçen yılın başlarında da 40 milyon dolar daha yatırım almıştı. Bu yıl yurt dışı açılım odağındaki turda ise 128 milyon dolar daha yatırım aldı. Böylece toplam değeri de 850 milyon dolara yükselmiş oldu.

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