Ukrayna’ya Fortnite oyunundan bir günde 36 milyon dolar

Tam Boyutta Gör

Rusya işgali sonrasında saldırı altında kalan Ukraynalı siviller için kampanya başlatan sayısız firmalardan birisi de Epic Games oldu. Kampanyanın başlaması ile birlikte etkileyici miktarlar toplandı.

Fortnite oyuncularından Ukrayna’ya dev yardım

20 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Fortnite oyununda yapılan oyun içi harcamaların Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını açıklayan Epic Games ilk gün ortaya çıkan bağışı topluluk ile paylaştı.

Doom II One Humanity eklentisi duyuruldu 2 hf. önce eklendi

BM Gıda Programı, UNICEF gibi kuruluşlara yapılan para gönderimlerini de paylaşan Epic Games sadece 24 saat içerisinde 36 milyon dolar toplamayı başarmış. Bu normal oyun içi hareketlilik mi yoksa oyuncular destek olmak amacıyla daha fazla harcama mı yapıyor bilemiyoruz ancak Fortnite zaten günlük olarak çok yüksek miktarlar kazanıyor. Böylece iki hafta sonunda oldukça fazla bir meblağ toplanacağını tahmin edebiliriz.

Epic Games haricinde Doom II oyunu için geliri sadece Ukrayna’ya bağışlanacak olan ek paket, Humble Bundle platformunda Ukrayna’ya özel destek paketi satışı gibi pek çok kampanya düzenlenmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Fortnite oyuncularından Ukrayna’ya destek