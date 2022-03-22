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    Ukrayna’ya Fortnite oyunundan bir günde 36 milyon dolar

    Epic Games, Ukrayna’ya yardım amacıyla başlattığı kampanyanın ilk aşamasını paylaştı. Fortnite oyununda ilk gün itibariyle 36 milyon dolar toplanarak ilgili kuruluşlara bağışlandı.
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    Fortnite
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    Rusya işgali sonrasında saldırı altında kalan Ukraynalı siviller için kampanya başlatan sayısız firmalardan birisi de Epic Games oldu. Kampanyanın başlaması ile birlikte etkileyici miktarlar toplandı.

    Fortnite oyuncularından Ukrayna’ya dev yardım

    20 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Fortnite oyununda yapılan oyun içi harcamaların Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını açıklayan Epic Games ilk gün ortaya çıkan bağışı topluluk ile paylaştı.

    BM Gıda Programı, UNICEF gibi kuruluşlara yapılan para gönderimlerini de paylaşan Epic Games sadece 24 saat içerisinde 36 milyon dolar toplamayı başarmış. Bu normal oyun içi hareketlilik mi yoksa oyuncular destek olmak amacıyla daha fazla harcama mı yapıyor bilemiyoruz ancak Fortnite zaten günlük olarak çok yüksek miktarlar kazanıyor. Böylece iki hafta sonunda oldukça fazla bir meblağ toplanacağını tahmin edebiliriz.

    Epic Games haricinde Doom II oyunu için geliri sadece Ukrayna’ya bağışlanacak olan ek paket, Humble Bundle platformunda Ukrayna’ya özel destek paketi satışı gibi pek çok kampanya düzenlenmiş durumda.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 12 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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