Ghostwire: Tokyo - İnceleme: "PS5 Kontrolcüsü Her Şeyi Değiştiriyor"

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Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tango Gameworks'ün yaptığı, korku temalı aksiyon macera oyunu Ghostwire: Tokyo'yu birkaç ahfta öncesidnen deneyimleme fırsatı bulduk. Şimdi de inceleme videonuzla karşınızdayız.

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Ghostwire: Tokyo, 25 Mart'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

Ghostwire: Tokyo İnceleme

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