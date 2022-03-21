Ghostwire: Tokyo - İnceleme: "PS5 Kontrolcüsü Her Şeyi Değiştiriyor"

Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tango Gameworks'ün yaptığı, korku temalı aksiyon macera oyunu Ghostwire: Tokyo'yu birkaç ahfta öncesidnen deneyimleme fırsatı bulduk. Şimdi de inceleme videonuzla karşınızdayız.
Ghostwire: Tokyo, 25 Mart'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.
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Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara