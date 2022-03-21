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    Ghostwire: Tokyo - İnceleme: "PS5 Kontrolcüsü Her Şeyi Değiştiriyor"

    Bethesda'nın Sony ile anlaşması olan ikinci oyunu Ghostwire: Tokyo'nun incelemesiyle karşınızdayız. Ghostwire: Tokyo, 25 Mart'ta çıkışını yapacak.                      
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    Ghostwire: Tokyo inceleme
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    Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Tango Gameworks'ün yaptığı, korku temalı aksiyon macera oyunu Ghostwire: Tokyo'yu birkaç ahfta öncesidnen deneyimleme fırsatı bulduk. Şimdi de inceleme videonuzla karşınızdayız.

    Ghostwire: Tokyo, 25 Mart'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

    Ghostwire: Tokyo İnceleme

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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