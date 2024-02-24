Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Harry Potter dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu

    Warner Bros. Discovery'nin gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yapan David Zaslav, merakla beklenen Harry Potter dizisinin ne zaman ekrana geleceğini de açıkladı.
    Harry Potter dizisi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Elindeki Game of Thrones, Harry Potter, DC Comics gibi franchiselar'dan olabildiğince faydalanmak isteyen Warner Bros. Discovery, bu amaç doğrultusunda dikkat çekici projelere imza atıyor. Bu projelerin başında ise bir süredir hazırlık aşamasında olan Harrry Potter dizisi geliyor.

    J.K. Rowling'in sinemaya da başarıyla uyarlanan Harry Potter kitaplarındaki büyülü dünyayı ekrana taşıyacak olan bu dizi henüz ön hazırlık aşamasında olsa da Warner Bros. Discovery daha şimdiden dizi için bir yayın aralığı belirlemiş durumda. Bu hafta bir araya geldiği yatırımcılarla gelecek planlarını paylaşan Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, merakla beklenen Harry Potter dizisinin 2026'da ekrana geleceğini açıkladı.

    Harry Potter Dizisi, Orijinal Serinin Yeni Bir Uyarlaması Olacak

    MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan Harry Potter dizisi, daha önce sinemaya uyarlanan orijinal serinin, kitaplara büyük ölçüde sadık kalan, kapsamlı bir uyarlamasını izleyicilere sunacak.

    Diziyi kimin hazırlayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da bu hafta gelen bilgiler senarist arayışında artık sona yaklaşıldığını gösteriyor. Hollywood kulislerinde konuşulan isimse yapımcısı olduğu Succession dizisiyle iki Emmy ödülü kazanan Francesca Gardiner.

    Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yıl pek çok senariste ulaşarak Harry Potter dizisi için kendi fikirlerini geliştirmelerini istemiş, birkaç hafta önce de bu senaristlerin sunumlarını dinlemişti. Bu süreçte kendi projesini sunan senaristlerden biri de Francesca Gardiner'dı.

    Daha önce His Dark Materials'ın dizi uyarlamasında da senarist olarak görev alan Gardiner, Warner Bros. ile anlaşmaya varması hâlinde dizinin yaratıcısı ve showrunner'ı, yani idari sorumlusu olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boykot sigara markaları ışık sızması sıfır araba alırken ödeme ne zaman yapılır silkroad baron görevi intihar ekşi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2020 MacBook Air M1
    Apple 2020 MacBook Air M1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız