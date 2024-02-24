Harry Potter dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Elindeki Game of Thrones, Harry Potter, DC Comics gibi franchiselar'dan olabildiğince faydalanmak isteyen Warner Bros. Discovery, bu amaç doğrultusunda dikkat çekici projelere imza atıyor. Bu projelerin başında ise bir süredir hazırlık aşamasında olan Harrry Potter dizisi geliyor.

J.K. Rowling'in sinemaya da başarıyla uyarlanan Harry Potter kitaplarındaki büyülü dünyayı ekrana taşıyacak olan bu dizi henüz ön hazırlık aşamasında olsa da Warner Bros. Discovery daha şimdiden dizi için bir yayın aralığı belirlemiş durumda. Bu hafta bir araya geldiği yatırımcılarla gelecek planlarını paylaşan Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, merakla beklenen Harry Potter dizisinin 2026'da ekrana geleceğini açıkladı.

Harry Potter Dizisi, Orijinal Serinin Yeni Bir Uyarlaması Olacak

MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan Harry Potter dizisi, daha önce sinemaya uyarlanan orijinal serinin, kitaplara büyük ölçüde sadık kalan, kapsamlı bir uyarlamasını izleyicilere sunacak.

Diziyi kimin hazırlayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da bu hafta gelen bilgiler senarist arayışında artık sona yaklaşıldığını gösteriyor. Hollywood kulislerinde konuşulan isimse yapımcısı olduğu Succession dizisiyle iki Emmy ödülü kazanan Francesca Gardiner.

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Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yıl pek çok senariste ulaşarak Harry Potter dizisi için kendi fikirlerini geliştirmelerini istemiş, birkaç hafta önce de bu senaristlerin sunumlarını dinlemişti. Bu süreçte kendi projesini sunan senaristlerden biri de Francesca Gardiner'dı.

Daha önce His Dark Materials'ın dizi uyarlamasında da senarist olarak görev alan Gardiner, Warner Bros. ile anlaşmaya varması hâlinde dizinin yaratıcısı ve showrunner'ı, yani idari sorumlusu olacak.

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