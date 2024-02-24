Harry Potter dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu

J.K. Rowling'in sinemaya da başarıyla uyarlanan Harry Potter kitaplarındaki büyülü dünyayı ekrana taşıyacak olan bu dizi henüz ön hazırlık aşamasında olsa da Warner Bros. Discovery daha şimdiden dizi için bir yayın aralığı belirlemiş durumda. Bu hafta bir araya geldiği yatırımcılarla gelecek planlarını paylaşan Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, merakla beklenen Harry Potter dizisinin 2026'da ekrana geleceğini açıkladı.
Harry Potter Dizisi, Orijinal Serinin Yeni Bir Uyarlaması Olacak
MAX (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak olan Harry Potter dizisi, daha önce sinemaya uyarlanan orijinal serinin, kitaplara büyük ölçüde sadık kalan, kapsamlı bir uyarlamasını izleyicilere sunacak.
Diziyi kimin hazırlayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da bu hafta gelen bilgiler senarist arayışında artık sona yaklaşıldığını gösteriyor. Hollywood kulislerinde konuşulan isimse yapımcısı olduğu Succession dizisiyle iki Emmy ödülü kazanan Francesca Gardiner.
Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yıl pek çok senariste ulaşarak Harry Potter dizisi için kendi fikirlerini geliştirmelerini istemiş, birkaç hafta önce de bu senaristlerin sunumlarını dinlemişti. Bu süreçte kendi projesini sunan senaristlerden biri de Francesca Gardiner'dı.
Daha önce His Dark Materials'ın dizi uyarlamasında da senarist olarak görev alan Gardiner, Warner Bros. ile anlaşmaya varması hâlinde dizinin yaratıcısı ve showrunner'ı, yani idari sorumlusu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.