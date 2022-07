Gigabyte güçlendirilmiş G5 ve G7 oyuncu laptoplarını duyurdu

Gigabyte, G5 ve G7 oyuncu laptoplarını yeniliyor. Bugün yapılan duyuru kapsamında Intel 12. Nesil işlemciler ile donatılan laptoplar görücüye çıkartıldı. Firma her iki laptop hakkında net bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi ise paylaşmadı.



Her iki laptop donanım anlamında birbirleriyle neredeyse aynı. Ayrıldıkları nokta ise sahip oldukları ekran; Gigabyte G5 laptopunda 15.6 inç Full HD 144Hz ekran yer alırken G7’de ise 17.3 inçlik aynı yeteneklerde panel yer alıyor.



Oyun ihtiyacını RTX 3060 karşılayacak

Gigabyte G5 ve G7, Core i5 12500H işlemcisi ile güçlendirilmiş durumda. Bu işlemci 12 çekirdek ve 16 izlek birim ile maksimum 4.5Ghz saat hızı vadediyor. Dizüstü bilgisayarların oyun performansı için gerekli olan ihtiyaç ise RTX 360, RTX 3050 Ti ve RTX 3050 yongaları ile karşılanıyor.

Tüm bunlara ise her iki laptop için 64 GB’a kadar DDR4 RAM ve 512 GB depolama desteği eşlik ediyor. Yine her iki modelde de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Cihazların genişleme yuvaları da tatminkar. Tüm modellerde 2x USB 3.2 Type C, 1x USB 3.2 Type A, 1x USB 2.0 Type A, 1x mini DP 1.4, 1x HDMI 2.1 ve 1x Thunderbolt 4.0 Type C portları bulunuyor.

