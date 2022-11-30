Gigabyte, RTX 4070 Ti ve Radeon RX 7900 ekran kartlarını onayladı

Gigabyte RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 modelleri belli oldu
Gigabyte tarafından Avrasya Ekonomik Komisyonu’na (AET) sunulan belgelere göre, şirketin Radeon RX 7900 XTX, 7900 XT ve RTX 4070 Ti modelleri belli oldu. Bununla birlikte ilk piyasaya sürülecek RX 7900 serisi ekran kartları birinci sınıf Aorus Master, Xtreme, Aero ve Eagle sürümleri yerine AORUS Elite ve Gaming modelleri olacak. İşte 13 Aralık tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Gigabyte RX 7900 XTX ve 7900 XT sürümleri
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX AORUS ELITE (GV-R79XTXAORUS E-24GD)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC (GV-R79XTXGAMING OC-24GD)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING (GV-R79XTXGAMING-24GD)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Reference (GV-R79XTX-24GC-B)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC (GV-R79XTGAMING OC-20GD)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING (GV-R79XTGAMING-20GD)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XT Reference (GV-R79XT-20GC-B)
Nvidia tarafına geçersek, paylaşılan liste su soğutmalı AORUS modelleri dışında neredeyse tüm Gigabyte serisini içeriyor. RTX 4070 Ti'ın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu kartın yeniden markalanmış bir GeForce RTX 4080 12GB olacağı kesinleşti diyebiliriz.
Ayrıca Gigabyte, MSI ve ASUS gibi üreticilerin günümüzde çok sayıda model planladığını ancak bunların yaklaşık yüzde 80'lik bir kısmının pazara ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple şirketin planlarında değişiklikler ile karşılaşabiliriz.
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS ELITE (GV-N407TAORUS E-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING (GV-N407TGAMING 12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam