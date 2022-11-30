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    Gigabyte, RTX 4070 Ti ve Radeon RX 7900 ekran kartlarını onayladı

    Gigabyte tarafından planlanan RTX 4070 Ti, RX 7900 XT ve 7900 XTX ekran kartı modelleri belli oldu. İşte ilk etapta piyasaya sürülmesi beklenen modeller        
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    Gigabyte, RTX 4070 Ti ve Radeon RX 7900 ekran kartlarını onayladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından iptal edilen RTX 4080 12GB modelinin, kullanıcıların karşısına RTX 4070 Ti olarak çıkması bekleniyor. Bu konuda MSI ve Asus gibi firmaların çalışmaları sürerken, Gigabyte tarafından planlanan RTX 4070 Ti, AMD RX 7900 XT ve RX 7900 XTX versiyonları ortaya çıktı. 

    Gigabyte RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 modelleri belli oldu

    Gigabyte tarafından Avrasya Ekonomik Komisyonu’na (AET) sunulan belgelere göre, şirketin Radeon RX 7900 XTX, 7900 XT ve RTX 4070 Ti modelleri belli oldu. Bununla birlikte ilk piyasaya sürülecek RX 7900 serisi ekran kartları birinci sınıf Aorus Master, Xtreme, Aero ve Eagle sürümleri yerine AORUS Elite ve Gaming modelleri olacak. İşte 13 Aralık tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Gigabyte RX 7900 XTX ve 7900 XT sürümleri

    • Gigabyte Radeon RX 7900 XTX AORUS ELITE (GV-R79XTXAORUS E-24GD)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC (GV-R79XTXGAMING OC-24GD)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING (GV-R79XTXGAMING-24GD)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Reference (GV-R79XTX-24GC-B)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC (GV-R79XTGAMING OC-20GD)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING (GV-R79XTGAMING-20GD)
    • Gigabyte Radeon RX 7900 XT Reference (GV-R79XT-20GC-B)

    Nvidia tarafına geçersek, paylaşılan liste su soğutmalı AORUS modelleri dışında neredeyse tüm Gigabyte serisini içeriyor. RTX 4070 Ti'ın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu kartın yeniden markalanmış bir GeForce RTX 4080 12GB olacağı kesinleşti diyebiliriz. 

    Ayrıca Gigabyte, MSI ve ASUS gibi üreticilerin günümüzde çok sayıda model planladığını ancak bunların yaklaşık yüzde 80'lik bir kısmının pazara ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple şirketin planlarında değişiklikler ile karşılaşabiliriz.

    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS ELITE (GV-N407TAORUS E-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING  (GV-N407TGAMING 12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)
    • Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 4 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 21 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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