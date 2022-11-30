Gigabyte, RTX 4070 Ti ve Radeon RX 7900 ekran kartlarını onayladı

Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından iptal edilen RTX 4080 12GB modelinin, kullanıcıların karşısına RTX 4070 Ti olarak çıkması bekleniyor. Bu konuda MSI ve Asus gibi firmaların çalışmaları sürerken, Gigabyte tarafından planlanan RTX 4070 Ti, AMD RX 7900 XT ve RX 7900 XTX versiyonları ortaya çıktı.

Gigabyte RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 modelleri belli oldu

Gigabyte tarafından Avrasya Ekonomik Komisyonu’na (AET) sunulan belgelere göre, şirketin Radeon RX 7900 XTX, 7900 XT ve RTX 4070 Ti modelleri belli oldu. Bununla birlikte ilk piyasaya sürülecek RX 7900 serisi ekran kartları birinci sınıf Aorus Master, Xtreme, Aero ve Eagle sürümleri yerine AORUS Elite ve Gaming modelleri olacak. İşte 13 Aralık tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Gigabyte RX 7900 XTX ve 7900 XT sürümleri

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX AORUS ELITE (GV-R79XTXAORUS E-24GD)

(GV-R79XTXAORUS E-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC (GV-R79XTXGAMING OC-24GD)

(GV-R79XTXGAMING OC-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING (GV-R79XTXGAMING-24GD)

(GV-R79XTXGAMING-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Reference (GV-R79XTX-24GC-B)

(GV-R79XTX-24GC-B) Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC (GV-R79XTGAMING OC-20GD)

(GV-R79XTGAMING OC-20GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING (GV-R79XTGAMING-20GD)

(GV-R79XTGAMING-20GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XT Reference (GV-R79XT-20GC-B)

Nvidia tarafına geçersek, paylaşılan liste su soğutmalı AORUS modelleri dışında neredeyse tüm Gigabyte serisini içeriyor. RTX 4070 Ti'ın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu kartın yeniden markalanmış bir GeForce RTX 4080 12GB olacağı kesinleşti diyebiliriz.

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Ayrıca Gigabyte, MSI ve ASUS gibi üreticilerin günümüzde çok sayıda model planladığını ancak bunların yaklaşık yüzde 80'lik bir kısmının pazara ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple şirketin planlarında değişiklikler ile karşılaşabiliriz.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)

(GV-N407TAORUS M-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS ELITE (GV-N407TAORUS E-12GD)

(GV-N407TAORUS E-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)

(GV-N407TGAMING OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING (GV-N407TGAMING 12GD)

(GV-N407TGAMING 12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)

(GV-N407TAERO OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)

(GV-N407TAERO-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)

(GV-N407TEAGLE OC-12GD) Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)

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