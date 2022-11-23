Nvidia Magic3D tanıtıldı: Yazılan metinleri 3D görsellere çeviriyor!

Tam Boyutta Gör Yazılı metinleri görsel sanatlara dönüştüren yapay zekaların sayısı gittikçe artıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Google, yazılan cümleleri üç boyutlu nesnelere dönüştüren Dreamfusion’ı tanıtmıştı. Şimdi de benzer bir teknoloji de Nvidia’dan geliyor. Nvidia araştırmacıları bugün, yapay zekâ destekli 3D görsel üretici Magic3D’yi duyurdu.

Nvidia Magic3D neler sunuyor?

Magic3D için, makine öğrenimi sayesinde çalışan bir yapay zekâ diyebiliriz.Örneğin"Nilüfer üzerinde oturan mavi zehirli ok kurbağası" gibi bir metin girdiğinizde, yaklaşık 40 dakikalık bir süre içerisinde 512 x 512 piksele kadar 3D sonuçlar alabiliyorsunuz.

Bildirilenlere göre Magic3D, metinleri görsellere çevirmek için iki aşamalı bir sistemden ve Nvidia imzalı Instant NGP'den faydalanıyor. Böylece yapay zekâ desteği ile düşük çözünürlükte oluşturulmuş kaba bir modeli alarak daha yüksek çözünürlüğe çeviriyor. Nvidia ise, yeni yapay zekâ modelinin Google DreamFusion’dan yaklaşık iki kat daha hızlı nesneler üretebileceğini söylüyor.

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Ayrıca Nvidia, Magic 3D’de oluşturulan modellerin video oyunlarında veya CGI (Computer-generated Imagery) sahnelerinde kullanılabileceğini bildirdi.

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Nvidia Magic3D tanıtıldı: Metinleri 3D görsellere çeviriyor!