Nvidia Magic3D tanıtıldı: Yazılan metinleri 3D görsellere çeviriyor!

Nvidia Magic3D neler sunuyor?
Magic3D için, makine öğrenimi sayesinde çalışan bir yapay zekâ diyebiliriz.Örneğin"Nilüfer üzerinde oturan mavi zehirli ok kurbağası" gibi bir metin girdiğinizde, yaklaşık 40 dakikalık bir süre içerisinde 512 x 512 piksele kadar 3D sonuçlar alabiliyorsunuz.
Bildirilenlere göre Magic3D, metinleri görsellere çevirmek için iki aşamalı bir sistemden ve Nvidia imzalı Instant NGP'den faydalanıyor. Böylece yapay zekâ desteği ile düşük çözünürlükte oluşturulmuş kaba bir modeli alarak daha yüksek çözünürlüğe çeviriyor. Nvidia ise, yeni yapay zekâ modelinin Google DreamFusion’dan yaklaşık iki kat daha hızlı nesneler üretebileceğini söylüyor.
Ayrıca Nvidia, Magic 3D’de oluşturulan modellerin video oyunlarında veya CGI (Computer-generated Imagery) sahnelerinde kullanılabileceğini bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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