Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Magic3D tanıtıldı: Yazılan metinleri 3D görsellere çeviriyor!

    Yazılan metinleri görsellere dönüştüren Dall-E ve Google Dreamfusion'ın ardından şimdi de Nvidia Magic3D tanıtıldı. Yeni yapay zeka modeli, yazılan metinleri 3D modellere çeviriyor.
    Oy Ver
    Nvidia Magic3D tanıtıldı: Metinleri 3D görsellere çeviriyor! Tam Boyutta Gör
    Yazılı metinleri görsel sanatlara dönüştüren yapay zekaların sayısı gittikçe artıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Google, yazılan cümleleri üç boyutlu nesnelere dönüştüren Dreamfusion’ı tanıtmıştı. Şimdi de benzer bir teknoloji de Nvidia’dan geliyor. Nvidia araştırmacıları bugün, yapay zekâ destekli 3D görsel üretici Magic3D’yi duyurdu.

    Nvidia Magic3D neler sunuyor?

    Magic3D için, makine öğrenimi sayesinde çalışan bir yapay zekâ diyebiliriz.Örneğin"Nilüfer üzerinde oturan mavi zehirli ok kurbağası" gibi bir metin girdiğinizde, yaklaşık 40 dakikalık bir süre içerisinde 512 x 512 piksele kadar 3D sonuçlar alabiliyorsunuz.

    Bildirilenlere göre Magic3D, metinleri görsellere çevirmek için iki aşamalı bir sistemden ve Nvidia imzalı Instant NGP'den faydalanıyor. Böylece yapay zekâ desteği ile düşük çözünürlükte oluşturulmuş kaba bir modeli alarak daha yüksek çözünürlüğe çeviriyor. Nvidia ise, yeni yapay zekâ modelinin Google DreamFusion’dan yaklaşık iki kat daha hızlı nesneler üretebileceğini söylüyor.

    Ayrıca Nvidia, Magic 3D’de oluşturulan modellerin video oyunlarında veya CGI (Computer-generated Imagery) sahnelerinde kullanılabileceğini bildirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız