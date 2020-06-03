Gimbal destekli Vivo X50 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Vivo markasının uzun bir süredir paylaşım yaparak merakı arttırdığı gimbal destekli X50 Pro akıllı telefon modeli resmiyet kazandı. Telefon orta üst seviye donanımı ilginç bir kamera teknolojisi ile birleştirmiş.

Vivo X50 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo X50 Pro modelinde 6.56 inçlik 2376x1080 piksel çözünürlük barındıran AMOLED bir ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile yüzde 90 üzerinde ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran hafif kavis barındırıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı"

Vivo bu telefonda Snapdragon 765G yonga setini tercih etmiş. Bunun sebebinin kamera sisteminin maliyetini bu taraftan karşılamak olduğu düşünülüyor. 8GB RAM yanında 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuluyor.

İlginizi Çekebilir

En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde özelleştirilmiş Sony IMX598 sensör yer alıyor. Mini gimbal bu sensöre entegre edilmiş. Çift süspansiyon, sınırlama mekanizması, manyetik çerçeve, koruma kaplaması gibi pek çok bileşen bu yapı içerisinde yer alıyor.

Mikro gimbal mantığı kameranın standart OIS teknolojisine göre yüzde 300 daha stabil görüntüler sunduğu ifade ediliyor. Özellikle hareketli nesnelerin dondurulması esnasında kenar bulanıklığı olmadan etkileyici fotoğraflar çekilebiliyor.

Ayrıca daha iyi dengeleme sayesinde ışık hassasiyeti de yüzde 220’ye kadar artış gösterebiliyor. Örneğin gece çekimlerinde telefonunuzu çok dengeli tutarsanız ışık hassasiyeti de artıyor.

Ana sensör yanında 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör yer alıyor. Melez olarak 60x yakınlaştırma yapılabiliyor. Paket lazer odaklama sistemi ile desteklenmiş. Süper Gece Modu ve Astro Modu ile karanlık ortamlarda etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor. Bu denli yenilik barındıran kamera yuvası haliyle oldukça çıkıntılı. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Üçlü mikrofon dizilimi ile gürültü engelleme yapabilen Vivo X50 Pro modeli AK4377A DAC yongasına da sahip. 4135mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile destekleniyor ve 30 dakikada yüzde 57 doluluk oranına ulaşıyor. Vivo X50 Pro için 603$-658$ şeklinde iki fiyat etiketi mevcut.

https://www.engadget.com/vivo-x50-pro-gimbal-camera-stabilization-152138632.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.