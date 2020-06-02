Giriş seviyesinde Galaxy M01 tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa sunulan Galaxy M11 modelinin ardından Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Galaxy M01 giriş seviyesi akıllı telefon da Hindistan’da resmiyet kazandı.

Galaxy M01 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M01 modeli fiyatına göre olabildiğince donanımı düşük tutmaya çalışmış. 5.7 inçlik ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan telefon V şeklindeki çentik ile tatmin edici bir ekran-kasa oranı sunuyor.

12nm üretim sürecinde tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinin güç verdiği telefonda 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi tercih edilmiş. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğinden yoksun.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Kamera yuvası oldukça çıkıntılı. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. Parmak izi okuyucu olmayan Galaxy M01 modeli 119$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

https://www.androidcentral.com/samsung-launches-new-galaxy-m01-and-galaxy-m11-budget-phones-india

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.