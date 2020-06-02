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    Giriş seviyesinde Galaxy M01 tanıtıldı

    Parmak izi okuyucu olmayan Galaxy M01 modelinde Snapdragon 439 yonga seti, V çentik, 4000mAh kapasiteli batarya, çift arka kamera gibi özellikler yer alıyor.
    1 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesinde Galaxy M01 tanıtıldı

    Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa sunulan Galaxy M11 modelinin ardından Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Galaxy M01 giriş seviyesi akıllı telefon da Hindistan’da resmiyet kazandı.

    Galaxy M01 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M01 modeli fiyatına göre olabildiğince donanımı düşük tutmaya çalışmış. 5.7 inçlik ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan telefon V şeklindeki çentik ile tatmin edici bir ekran-kasa oranı sunuyor.

    12nm üretim sürecinde tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinin güç verdiği telefonda 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi tercih edilmiş. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğinden yoksun.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Kamera yuvası oldukça çıkıntılı. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. Parmak izi okuyucu olmayan Galaxy M01 modeli 119$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    https://www.androidcentral.com/samsung-launches-new-galaxy-m01-and-galaxy-m11-budget-phones-india Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    burakdc 1 gün en beğenilen
    Amiral Gemisi Orta Sınıf Giriş Seviyesi

    2013 2016 2020

    Galaxy Note 3 ====> Galaxy J7 ultra ====> Galaxy M01


    Hepside aynı konfigurasyon.
    Amiral Gemisi Orta Sınıf Giriş Seviyesi 2013 2016 2020
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 18 sa.
    Evet arkadaşlar yeni telefonumuz “Samsung Galaxy M Adana”.
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    FoBç (Fırat Orak) 22 sa. yeni yorumcu
    Marka modelini fiyatına göre olabildiğince donanımı düşük tutmaya çalışmış. Arkaya iki kamera koymuşlar müşteriyi kandırmaya çalışmışlar biri 13mb biri 2mb lık derinlik sensörü sağlıyor doğru dürüst tek kamera koysalardı daha iyi olurdu
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    AribyAriana 22 sa.
    Türkiye'ye gelirse tahmini Türkiye fiyatı 1799₺ olabilir. Bu fiyata SD 665 alınırken artık SD 439 yongalı telefonlar olacak gibi. İki yıl sonra 2000₺ aşağısı telefon bile alamayız.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Boyutları ve bataryası çok iyi olmuş
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 gün
    aynı habere yorum yapmıştım.. 1 dolar zam yemiş :)



    https://forum.donanimhaber.com/samsung-galaxy-m01-in-goruntuleri-ve-ozellikleri-ortaya-cikti--143745858#143787133
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    smart1978 (X Y) 1 gün
    Yalnız fiyatları artık giriş seviyesi kalktı Türkiye de artık 1000 birim yani bin birim cihaz azdır yok olacak ...
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    burakdc 1 gün en beğenilen
    Amiral Gemisi Orta Sınıf Giriş Seviyesi

    2013 2016 2020

    Galaxy Note 3 ====> Galaxy J7 ultra ====> Galaxy M01


    Hepside aynı konfigurasyon.
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