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    Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G

    AMD Athlon 3000G APU modeli 2 adet Zen+ çekirdeğini ve 192 steam grafik işlemcisini bir araya getiriyor. Athlon 200GE modeline göre yüzde 10 civarında bir performans artışı sağlanmış.
    2 hf.
    3,7b
    1
    30
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G
    Tam Boyutta Gör

    En üst seviyede Ryzen ailesine 3950X işlemcisini dahil eden AMD en alt seviyede de Athlon 3000G APU modeli ile bu yılı kapatmış oldu. AMD Athlon 3000G giriş seviyesinde Vega grafikleri sunacak.

    AMD Athlon 3000G özellikleri ve fiyatı

    AMD Athlon 3000G yongası 12nm sürecindeki Zen+ çekirdeklerinden ve Vega grafik birimlerinden oluşuyor. 2 çekirdek ve 4 izlek birimli işlemci 3.5GHz seviyesinde çalışırken 192 steam işlemcili Vega 3 grafik birimi ise 1100MHz hızına ulaşıyor. Athlon 200GE modeline göre yüzde 10 civarında bir performans artışı sağlanmış.

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    AMD Athlon 3000G yongası biraz daha gündelik işlere odaklı hazırlanmış. Ev sinema sisetmleri, NAS veya düşük güçlü masa üstü yapıları için ideal olacak. Oyun tarafında büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. AMD Athlon 3000G yongası 19 Kasım tarihinde 49$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g Yorum Yaz
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    Mete Can Karahasan 2 hf. en beğenilen TITAN
    Haha, güzel espriydi. Snapdragon önce ddr bellek kullansın.
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    mert1907 2 hf.
    49 dolar iyiymiş.
    Yanıtla +11
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    babgozd 2 hf.
    AMD, Intel'e nefes aldırmıyor, G5400'ü hem fiyatta hem performansta mezara gömüyor.

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    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    AMD, Intel'e nefes aldırmıyor, G5400'ü hem fiyatta hem performansta mezara gömüyor. [resim]
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    Yanıtla +9
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    Sky_Vision 2 hf.
    Yanlış hatırlamıyorsam 4k 30 mbps gibi bitrate değerlerinde sorunsuzdu. Evde projeksiyona bağlı olarak tüm sinema işimi fazlasıyla görüyordu. Belki çok kalite ölçüsü olmayacak ama 7-8 GB lik videolar izliyordum genelde.
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    Gökay16 2 hf. yeni yorumcu
    Bu işlemciyi çöp diye nitelendirmek hem alım gücü düşük tüketicileri hemde onları düşünen üreticilere saygısızlık olur. Zira 49$'a o "K" lı işlemcilere su soğutmayı geçtim, hava soğutmanın orta hallisini bile zor alırsınız. Birde Athlon 3000G nin performansı öyle yapana atılacak cinsten değil tekli ve çoklu çekirdek daha 1,5 yıl öncesine kadar 7. nesil i3 7100 ile birebir aynı performansı veriyor. Üstelik tam 3'de 1 fiyatına. Dahası bunu aldığınızda ileride üst model Ryzen'lara sistem güncellmesi de çok basit olacak. İşlem gücü yeterli ama grafik olarak 4K videoları takılmadan izletebilirse bence AMD harika bir iş çıkarmış olacak...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    VYC Majoris 2 hf. Gökay16
    Ben 3000G'den %20 civarı daha güçsüz işlemcili (Athlon 300U) laptopta 4K videoları rahatlıkla izleyebiliyorum. Uç bitrate ile takılmalar yapabilir tabii ki ama öyle bitrate seçilir ki her bilgisayar takılır zaten. Youtube 4K 60fps videoları rahatlıkla oynatıyor.
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    Rogue Agent 2 hf.
    49 dolar mükemmel ötesiymis cidden peynir ekmek gibi satar
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    DH Misafiri 2 hf.
    Neresi çöp bunun tam bir ofis bilgisayarı işlemcisi.
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    Edward Teach 2 hf.
    ryzen2 mimari 2/4 benzer fiyata bir model çıkarmalı yeni seneden itibaren.hatta laptoplara da gelmeli bu ve daha çok çekirdekli ryzen2 modeller.12nm üretim kotasını doldurmak için çıkıyor bence hala zen+ mimari işlemciler bakınız 12nm 1600 olayı.bitse de rahatlasak 3 çıkacak hala zen+.sonra gelmişiz burada nerede laptopta ryzen2 diyoruz.
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    oguz298 2 hf.
    KİMSE YAZMAMIŞ ÇARPAN KİLİDİ AÇIK ALOOOOOOOOOOOOOOOO
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    Suppordle 2 hf. oguz298
    Bak bu önemli bir detay ama 200ge nin de çarpanı açıktı
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    kuzgun_ 2 hf.
    bence kullanıcı dostu, bizim gibi az gelişmiş ülkelerde iş görür...
    o kadar güçsüz bir işlemci değil bir çok küçük ve orta ölçeklik oyunları rahat oynatır son çıkan AAA oyunlarında sıkıntı yaşabilir ama bir çok oyunu oynatır.
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    oklawa 2 hf.
    AMD'nin bu seride en güçlü APU'su hangisi?
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    TsG 2 hf. oklawa
    3400g
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    Sky_Vision 2 hf.
    4k videoları gayet rahat oynatiyordu. Sadece çok üç bitrate değerlerine sahip olmayanları.
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    deniz_sea 2 hf. Sky_Vision
    Merhaba,



    Bu işlemci ile 4k film mesela vlc ile izlenebilir mi? Filmi açmaya oynatmaya gücü yeter mi, siz daha önce belli ki kullanmışsınız.

    Teşekkürler, hayırlı günler...
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