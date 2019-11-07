Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G

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En üst seviyede Ryzen ailesine 3950X işlemcisini dahil eden AMD en alt seviyede de Athlon 3000G APU modeli ile bu yılı kapatmış oldu. AMD Athlon 3000G giriş seviyesinde Vega grafikleri sunacak.

AMD Athlon 3000G özellikleri ve fiyatı

AMD Athlon 3000G yongası 12nm sürecindeki Zen+ çekirdeklerinden ve Vega grafik birimlerinden oluşuyor. 2 çekirdek ve 4 izlek birimli işlemci 3.5GHz seviyesinde çalışırken 192 steam işlemcili Vega 3 grafik birimi ise 1100MHz hızına ulaşıyor. Athlon 200GE modeline göre yüzde 10 civarında bir performans artışı sağlanmış.

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AMD Athlon 3000G yongası biraz daha gündelik işlere odaklı hazırlanmış. Ev sinema sisetmleri, NAS veya düşük güçlü masa üstü yapıları için ideal olacak. Oyun tarafında büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. AMD Athlon 3000G yongası 19 Kasım tarihinde 49$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g