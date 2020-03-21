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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor

    Koronavirüs krizi sonrasında sinemaların kapatılması nedeniyle gişe filmleri erkenden internete geliyor. Sonic ve Onward filmleri için de resmi duyurular geldi.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor
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    Koronavirüs krizinden bazen sevindirici haberler de geliyor. Evinden film izlemeyi sevenler için yine güzel bir haberimiz var: Gişe rekorları kıran Sonic filmi, vizyon tarihinden sadece bir buçuk ay sonra dijitalde yayınlanacak. Yapımcı stüdyo Paramount, Sonic The Hedgehog'un 31 Mart itibarıyla dijital olarak satın alınabileceğini duyurdu (ABD'de). Koronavirüs krizi öncesinde filmin normalde Mayıs ayının sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Sonic filmi gişede rekor kırdı: Beklenmedik başarı

    14 Şubat'ta vizyona giren Sonic The Hedgehog, Detective Pikachu'yu da geride bırakarak gişede en çok hasılat yapan video oyun uyarlaması olmuştu (Kuzey Amerika). Başrollerinde Jim Carrey (Dr. Robotnik), Ben Schwartz (Sonic) ve James Marsden'ın yer aldığı film, sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Filmde özellikle de Jim Carrey'nin performansı büyük övgü aldı. 

    Pixar'ın yeni filmi Onward da bugün yayınlanıyor

    Sonic'in ardından bir güzel haber de Onward için geldi. Sadece iki hafta önce vizyona giren yeni Pixar filmi Onward, bugün (21 Mart) itibarıyla dijitalde satın alınabiliyor olacak (ABD'de). Gişede çakılan Onward filmi, koronavirüs krizinin en büyük mağdurlarından birisi olmuştu.

    Koronavirüs nedeniyle erkenden internete düşen filmler

    • The Invisible Man (20 Mart)
    • Emma (20 Mart)
    • The Hunt (20 Mart)
    • Onward (21 Mart)
    • Birds of Prey (24 Mart)
    • Bloodshot (24 Mart)
    • The Gentlemen (24 Mart)
    • The Way Back (24 Mart)
    • Sonic The Hedgehog (31 Mart)



    https://collider.com/sonic-the-hedgehog-digital-4k-bluray-release-date-details-bonus-content/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 7 sa. en beğenilen MaximillianFoe
    Sen ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Liseliymiş. Yaşım senden büyük. Cevap vermeye bile değmezsin de neyse. Bak bakalım tarihlere hata var mıymış. Kimlerle uğraşıyorum cidden.

    Şuraya bir şey yazmadan önce bir beyninizi kullanmayı deneyin lütfen.
    Sen ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Liseliymiş. Yaşım senden büyük. Cevap vermeye bile değmezsin de neyse. Bak bakalım tarihlere hata var mıymış. Kimlerle uğraşıy...
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa.
    The Invisible Man'i öneririm. Güzel bir gerilim filmi. Sonic de eğlenceli bir filmdi, güzel vakit geçirmelik film :)
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