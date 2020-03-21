Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor

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Koronavirüs krizinden bazen sevindirici haberler de geliyor. Evinden film izlemeyi sevenler için yine güzel bir haberimiz var: Gişe rekorları kıran Sonic filmi, vizyon tarihinden sadece bir buçuk ay sonra dijitalde yayınlanacak. Yapımcı stüdyo Paramount, Sonic The Hedgehog'un 31 Mart itibarıyla dijital olarak satın alınabileceğini duyurdu (ABD'de). Koronavirüs krizi öncesinde filmin normalde Mayıs ayının sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi"

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Sonic filmi gişede rekor kırdı: Beklenmedik başarı

14 Şubat'ta vizyona giren Sonic The Hedgehog, Detective Pikachu'yu da geride bırakarak gişede en çok hasılat yapan video oyun uyarlaması olmuştu (Kuzey Amerika). Başrollerinde Jim Carrey (Dr. Robotnik), Ben Schwartz (Sonic) ve James Marsden'ın yer aldığı film, sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Filmde özellikle de Jim Carrey'nin performansı büyük övgü aldı.

Pixar'ın yeni filmi Onward da bugün yayınlanıyor

Sonic'in ardından bir güzel haber de Onward için geldi. Sadece iki hafta önce vizyona giren yeni Pixar filmi Onward, bugün (21 Mart) itibarıyla dijitalde satın alınabiliyor olacak (ABD'de). Gişede çakılan Onward filmi, koronavirüs krizinin en büyük mağdurlarından birisi olmuştu.

Koronavirüs nedeniyle erkenden internete düşen filmler

The Invisible Man (20 Mart)

(20 Mart) Emma (20 Mart)

(20 Mart) The Hunt (20 Mart)

(20 Mart) Onward (21 Mart)

(21 Mart) Birds of Prey (24 Mart)

(24 Mart) Bloodshot (24 Mart)

(24 Mart) The Gentlemen (24 Mart)

(24 Mart) The Way Back (24 Mart)

(24 Mart) Sonic The Hedgehog (31 Mart)

https://collider.com/sonic-the-hedgehog-digital-4k-bluray-release-date-details-bonus-content/

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