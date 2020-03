Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz gibi sinema salonları dünya genelinde neredeyse tamamıyla boşalmış durumda. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sinemaların kapatıldığını biliyoruz. Durum böyle olunca elbette dünya genelinde gişe hasılatları da dibi gördü. Geride bıraktığımız hafta sonu, sinema sektöründe son 20 yılın en kötü hasılat rakamları elde edildiği bildirildi.

Sinemaların en azından bir süre daha normale dönmesi beklenmiyor. Bu durumun farkında olan Disney ve Warner Bros gibi Hollywood stüdyoları, yakın zamanda vizyona giren bazı filmleri dijital ortamlarda erkenden yayınlama kararı aldı. Örneğin Star Wars: The Rise of Skywalker planlanandan yaklaşık bir hafta önce ABD'de yayınlanmış durumda ve şu anda iTunes üzerinden satın alınabiliyor. Türkiye'de ise 1 Nisan'da ulaşılabilir olacak.

Birds of Prey, The Gentlemen, The Invisible Man...

Harley Quinn'li yeni DC filmi Birds of Prey, vizyon tarihinden sadece bir buçuk ay sonra dijitale geliyor. Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre film, 24 Mart itibarıyla ABD'de satın alınabiliyor olacak. Türkiye'de ise tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu anda belli değil.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi The Gentlemen de yine planlanandan çok daha erken bir tarihte, 24 Mart'ta dijitalde yayınlanacak. Matthew McConaughey, Hugh Grant ve Colin Farrell gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı The Gentlemen, bu yılın en sevilen filmlerinden birisi olmuş ve gişede de 110 milyon doları geride bırakarak önemli bir başarı elde etmişti.

Bu iki film haricinde ayrıca Universal'ın The Invisible Man, The Hunt ve Emma filmleri de bu hafta erkenden dijitalde yayınlanıyor. Listede özellikle The Invisible Man'in dikkat çektiği söylenebilir. Vizyon tarihinden sadece üç hafta gibi kısa bir süre sonra film dijitale gelecek. 1933 yapımı The Invisible Man'in tekrar çevrimi olan film, sadece 7 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olmasına rağmen dünya genelinde 133 milyon dolar hasılat yapmayı başarmıştı.

Şu ana kadar açıklanan filmler bu şekilde. Sonic: The Hedgehog, Onward, Bloodshot gibi yapımların da yine erkenden dijitalde yayınlanma ihtimali bulunuyor ancak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

