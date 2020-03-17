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    Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi

    Koronavirüs paniği sonrasında gişe hasılatlarının dibi görmesiyle birlikte yapımcı stüdyolar bazı filmleri erkenden dijitalde yayınlama kararı aldı.Birds of Prey ve The Gentlemen bu hafta yayınlanacak
    3 gün
    23,1b
    1
    30
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz gibi sinema salonları dünya genelinde neredeyse tamamıyla boşalmış durumda. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sinemaların kapatıldığını biliyoruz. Durum böyle olunca elbette dünya genelinde gişe hasılatları da dibi gördü. Geride bıraktığımız hafta sonu, sinema sektöründe son 20 yılın en kötü hasılat rakamları elde edildiği bildirildi.

    Sinemaların en azından bir süre daha normale dönmesi beklenmiyor. Bu durumun farkında olan Disney ve Warner Bros gibi Hollywood stüdyoları, yakın zamanda vizyona giren bazı filmleri dijital ortamlarda erkenden yayınlama kararı aldı. Örneğin Star Wars: The Rise of Skywalker planlanandan yaklaşık bir hafta önce ABD'de yayınlanmış durumda ve şu anda iTunes üzerinden satın alınabiliyor. Türkiye'de ise 1 Nisan'da ulaşılabilir olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni DC filmi Birds of Prey'den gişede büyük hayal kırıklığı

    Birds of Prey, The Gentlemen, The Invisible Man...

    Harley Quinn'li yeni DC filmi Birds of Prey,  vizyon tarihinden sadece bir buçuk ay sonra dijitale geliyor. Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre film, 24 Mart itibarıyla ABD'de satın alınabiliyor olacak. Türkiye'de ise tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu anda belli değil.

    Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi
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    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi The Gentlemen de yine planlanandan çok daha erken bir tarihte, 24 Mart'ta dijitalde yayınlanacak. Matthew McConaugheyHugh Grant ve Colin Farrell gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı The Gentlemen, bu yılın en sevilen filmlerinden birisi olmuş ve gişede de 110 milyon doları geride bırakarak önemli bir başarı elde etmişti.

    Bu iki film haricinde ayrıca Universal'ın The Invisible ManThe Hunt ve Emma filmleri de bu hafta erkenden dijitalde yayınlanıyor. Listede özellikle The Invisible Man'in dikkat çektiği söylenebilir. Vizyon tarihinden sadece üç hafta gibi kısa bir süre sonra film dijitale gelecek. 1933 yapımı The Invisible Man'in tekrar çevrimi olan film, sadece 7 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olmasına rağmen dünya genelinde 133 milyon dolar hasılat yapmayı başarmıştı. 

    Şu ana kadar açıklanan filmler bu şekilde. Sonic: The Hedgehog, Onward, Bloodshot gibi yapımların da yine erkenden dijitalde yayınlanma ihtimali bulunuyor ancak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/birds-prey-gentlemen-land-early-vod-release-dates-1285011 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 3 gün en beğenilen
    işimiz gücümüz yok sana link atıcaz.
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Wampire^^ (Ekrem Çapa) 2 gün DH Misafiri
    Misafir bana bak bana misafirliğini bil
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    Leipold (U D) 3 gün
    Kuresel bir salginin yasandigi, birlik ve beraberlige ihtiyac duydugumuz su zor gunlerde torrent davetiyesi gondermek, link vermek muslumanlik gorevidir. Hadi bakalim linkleri gorelim
    Kuresel bir salginin yasandigi, birlik ve beraberlige ihtiyac duydugumuz su zor gunlerde torrent davetiyesi gondermek, link vermek muslumanlik gorevidir. Had...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    suicide sheep 2 gün
    cinemaximum batar umarım. hatta son yıllarda sevinebileceiğim tek haber bu olur.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 21 sa.
    Arkadaşlar the genltmene izleminizi şiddetle öneriyorum
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    drjacob (... ) 22 sa.
    bekliyotuz o halde
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    patlamış mısır ile uğraşanlar şimdi ne düşünüyorlar acaba? virüsü yasaklamayı mı?
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    Osiris34 (M. K.) 1 gün
    Editör arkadaş ya "internete düşme" deyimini yanlış anlamış ya da torrent linkini eklemeyi unutmuş
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    El Prezidente (can ) 1 gün
    1917'yi bekliyorum ben. sinemada kaçırdıydım.
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    suicide sheep 2 gün
    cinemaximum batar umarım. hatta son yıllarda sevinebileceiğim tek haber bu olur.
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    ENfER (Ener ENFER) 2 gün
    zamunda ya yüklenin gençler...
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    ergenius (vedat bişkin) 3 gün
    parasite filmini bulamıyorum. Yardımcı olabilecek biri var mı?
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