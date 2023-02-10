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    GitHub, tüm ofislerini kapatma ve 300 çalışanı işten çıkarma kararı aldı

    Olumsuz ekonomik şartlar ışığında şirketler teknik işten çıkarmalar ve yeniden yapılanma planları uygulamaya devam ediyor. Bunun son örneği olan firma ise GitHub oldu.
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    GitHub, 300 çalışanı işten çıkarırken tüm ofislerini de kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım geliştirme projeleri için oldukça önemli olan GitHub, yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Microsoft'a ait olan GitHub, yapmış olduğu açıklamalarda çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkartacağını ve ofislerini kapatacağını duyurdu.

    GitHub, ofisleri kapatıyor ve işten çıkarma yapıyor

    GitHub tarafından yapılan açıklamada şirkette çalışanların yaklaşık yüzde 10’u ile yolların ayrılacağı söylendi. Yaklaşık olarak 3000 çalışanı olan firmanın 300 kadar çalışanı işten çıkarması bekleniyor. Şirket ayrıca, halihazırda kullanım oranının düşük olmasını gerekçe göstererek tüm ofislerini kapatacağını ve tamamen uzaktan çalışma şekline geçeceğini açıkladı.

    İçinde bulunulan mali yılın sonuna kadar işten çıkarmaların tamamlanması ve kiralama sürelerinin bitmesinden sonra ofislerin kapatılması bekleniyor. Bununla birlikte GitHub, ilk olarak Ocak ayında işe alımları durdurduğunu açıklamıştı. Bu karar bir süre daha uygulanmaya devam edilecek.

    Kurumsal sahibinden bağımsız kalmakla gurur duyan bir şirket olan GitHub, video konferans ihtiyaçları için Microsoft Temas’e geçeceğini de duyurdu. Maliyetleri düşürmek için yapılan bu değişikliği çalışanların dizüstü bilgisayarlarının yenilenme döngüsünün 3 yıldan 4 yıla çıkartılması takip ediyor. Son olarak GitHub, gelecek planlarında yapay zeka alanına daha fazla yoğunlaşacağını da söylüyor.

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    alfa-x 20 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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