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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu

    GitHub hesabınızı ve projelerinizi hareket halindeyken de yönetmek istiyorsanız artık mobil uygulamayı indirebilirsiniz. GitHub uygulaması Android ve iOS platformlarında yayınlandı.
    2 gün
    2,6b
    1
    6
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft tarafından satın alındıktan sonra daha fazla kitleye erişim sağlayabilmek için mobil uygulamalara yönelen GitHub platformu nihayet Android ve iOS mağazalarında yerini almış durumda.

    Hareket halinde yönetim

    GitHub mobil uygulaması kullanıcıları masa üstü platformuna mecbur kalmaktan kurtarıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden görevlerini yönetebiliyor ve açık kaynak projelere yapılan katkıları alabiliyor. Ayrıca yorumlara da cevap verilebiliyor.

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    Uygulamada şimdilik eksik olan kodlamanın yapılamaması. Kullanıcılar bunun için masa üstü platformuna yönelmek durumunda. Önümüzdeki dönemlerde uygulamaya daha fazla yenilik de eklenecek.

    GitHub GitHub GitHub GitHub GitHub Üretkenlik Ücretsiz 25.3 MB

    GitHub GitHub GitHub GitHub GitHub Verimlilik Ücretsiz 5,0M



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    evet bu hep böyleydi. tüm uygulamaların ios versiyonu çok daha fazla yer kalpıyor. mesela whatsappın android sürümü 27 MB, ios sürümü 129 MB.
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    AirSupport (SK ) 2 gün
    Uygulama linkini bile koymamışsınız haberciliğe bak
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ensei (hakan kahraman) 2 gün
    Uygulamaya bak androidde 5 mb, ios ta tam 5 katı 25 mb. Bugüne kadar hep böyle miydi, 2 platform arasındaki uygulama farkları..??????
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