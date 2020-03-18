GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu

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Microsoft tarafından satın alındıktan sonra daha fazla kitleye erişim sağlayabilmek için mobil uygulamalara yönelen GitHub platformu nihayet Android ve iOS mağazalarında yerini almış durumda.

Hareket halinde yönetim

GitHub mobil uygulaması kullanıcıları masa üstü platformuna mecbur kalmaktan kurtarıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden görevlerini yönetebiliyor ve açık kaynak projelere yapılan katkıları alabiliyor. Ayrıca yorumlara da cevap verilebiliyor.

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Uygulamada şimdilik eksik olan kodlamanın yapılamaması. Kullanıcılar bunun için masa üstü platformuna yönelmek durumunda. Önümüzdeki dönemlerde uygulamaya daha fazla yenilik de eklenecek.

GitHub GitHub Üretkenlik Ücretsiz 25.3 MB

GitHub GitHub Verimlilik Ücretsiz 5,0M

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