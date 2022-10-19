Gizlilik odaklı tarayıcı DuckDuckGo, Mac kullanıcılarına sunuldu: İzlenmeye son

Tam Boyutta Gör Arama motoru DuckDuckGo, aynı isimli masaüstü tarayıcısının herkese açık beta sürümünü yayınladı. Daha önce kapalı modda test edilen tarayıcının şimdilik sadece Mac sürümü mevcut.

İnternet tarayıcılarındaki "gizli mod" gerçekten gizli mi? 1 gün önce eklendi

Tarayıcı, açılır pencerelere karşı koruma sağlıyor, arama geçmişini yalnızca yerel olarak kaydiyor ve reklamlar için kullanıcı davranışını izlemiyor. Tarayıcı ayrıca hedefli reklamları devre dışı bırakmanıza da olanak tanımakta. Son olarak, tarayıcının varsayılan olarak sitenin HTTPS sürümünü yüklemeye çalıştığını da belirtelim.

Windows sürümü de yolda

Ancak DuckDuckGo anonim bir tarayıcı değil ve Tor gibi kullanıcının konumunu gizleme yöntemleri kullanmıyor. Teknik olarak tarayıcı, Safari tarafından kullanılan WebKit motoruna dayanmakta. Chrome'u birçok yönden geride bırakıyor ve Google'ın tarayıcısından %60 daha az veri kullanıyor. Buraya tıklayarak DuckDuckGo tarayıcısını indirebilirsiniz.

Tarayıcının Windows sürümü hala geliştirilme aşamasında ve kapalı modda test ediliyor. Bir sonraki aşama önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ve o zaman Windows sürümü de kullanıcılara açılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Gizlilik odaklı tarayıcı DuckDuckGo, Mac kullanıcılarına sunuldu