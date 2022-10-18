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    İnternet tarayıcılarındaki "gizli mod" gerçekten gizli mi?

    Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında olan ve web'de iz bırakmadan gezinmeyi vaat eden "gizli mod" işlevinin sizi neye karşı koruduğunu veya korumadığını biliyor musunuz?
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    İnternet tarayıcılarındaki 'gizli mod' gerçekten gizli mi? Tam Boyutta Gör
    Birçok web kullanıcısı internette gezinirken gizli modu kullanıyor ve buna paralel olarak Chicago Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kullanıcıların bu özelliği yanlış değerlendirdiğini gösteriyor.

    Örneğin, kullanıcıların %40'ı gizli modun konumlarını gizlediğini düşünüyor. Diğer bir %37'lik kesim ise bu modun, yaptıkları şeyleri işverenlerinden gizlediğine inanıyor. %22,6'sı da bunun kendilerini hükümetten korumanın bir yolu olduğunu düşünüyorlar.

    İnternet kullanıcılarını kim izliyor?

    Tüm tarayıcı etkinlikleri anonim değildir. Google, Facebook ve reklam şirketleri, en iyi teklifi vermek ve ürünlerini satmak için internet kullanıcılarının her tıklamasını izliyorlar.

    Tarayıcı etkinliği ise internet servis sağlayıcıları tarafından izleniyor ve bağlantı tarafından üretilen verileri analiz ediyorlar. İnternet kullanıcılarını izleyen bir diğer taraf da (herhangi bir suça karşı) devletler.

    İnternet tarayıcılarındaki 'gizli mod' gerçekten gizli mi? Tam Boyutta Gör

    Gizli mod gerçekte ne işe yarıyor?

    Gizli mod genellikle basit bir çözüm. Tarayıcılar bunun kimlikleri gizlediğini, veri toplayıcıları engellediğini ve genel olarak 'sörfü' daha güvenli hale getirdiğini iddia ediyor. Ancak gerçekte, bu mod daha azını yapabilmekte.

    Google Chrome'da gizli mod, tarayıcının tarama geçmişini veya web sitelerine girilen bilgileri kaydetmediği anlamına geliyor. Firefox ve Mozilla'nın da benzer şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısı ile internet tarayıcılarında "gizli moda" geçmenin sizi adeta bir "görünmez adama" dönüştürmediğini bilmeniz gerekiyor.

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    slamdunk393 4 gün önce

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