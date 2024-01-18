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    Heyecanla beklenen Gladiator 2'nin çekimleri tamamlandı

    Ridley Scott'ın imzasını taşıyan yeni Gladiator filminin grevler yüzünden sıkıntılı geçen çekimleri nihayet tamamlandı. Heyecanla beklenen Gladiator 2, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.
    Gladiator 2'nin çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi olacak. Usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan Gladiator 2, 22 Kasım 2024'te gösterime girecek. Heyecanla beklenen film, vizyon tarihine yetişmeye dün bir adım daha yaklaştı. Hollywood'da aylarca işleri durma noktasına getiren grevler yüzünden zorlu bir prodüksiyon süreci geçiren filmin çekimleri nihayet tamamlandı.

    Hâlihazırda oldukça maliyetli bir film olan Gladiator 2, grevler yüzünden bütçesini aşmak zorunda kaldı. Çekimleri Malta'da gerçekleşen filmin prodüksiyonu sürerken oyuncu grevinin başlaması, film için kurulan dev setlerin haftalarca boş bekletilmesine sebep oldu. Tabii stüdyo bu sürede hem setlerin hem de ekibin ücretlerini ödemeye devam etti. Tüm bu sürecin filmin bütçesine bir 10 milyon dolar daha eklediği düşünülüyor.

    Gladiator 2, Lucius Karakterine Odaklanacak

    Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi daha da yukarı çekiyor.

    Yeni Gladiator filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak devam filminin, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanacağı biliniyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıya olacağız.

    Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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