Heyecanla beklenen Gladiator 2'nin çekimleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi olacak. Usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan Gladiator 2, 22 Kasım 2024'te gösterime girecek. Heyecanla beklenen film, vizyon tarihine yetişmeye dün bir adım daha yaklaştı. Hollywood'da aylarca işleri durma noktasına getiren grevler yüzünden zorlu bir prodüksiyon süreci geçiren filmin çekimleri nihayet tamamlandı.

Hâlihazırda oldukça maliyetli bir film olan Gladiator 2, grevler yüzünden bütçesini aşmak zorunda kaldı. Çekimleri Malta'da gerçekleşen filmin prodüksiyonu sürerken oyuncu grevinin başlaması, film için kurulan dev setlerin haftalarca boş bekletilmesine sebep oldu. Tabii stüdyo bu sürede hem setlerin hem de ekibin ücretlerini ödemeye devam etti. Tüm bu sürecin filmin bütçesine bir 10 milyon dolar daha eklediği düşünülüyor.

Gladiator 2, Lucius Karakterine Odaklanacak

Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi daha da yukarı çekiyor.

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Yeni Gladiator filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak devam filminin, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanacağı biliniyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıya olacağız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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