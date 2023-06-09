Ford’un ardından şimdi de GM, Tesla’nın şarj standardını benimsedi

Ford'un ardında şimdi de GM
GM, Musk'ın Twitter'ı satın almasına karşı sert bir duruş sergileyerek Ekim 2022'de platformdaki reklamları geçici olarak askıya aldı. Şirket o tarihten bu yana ilk tweet'ini Tesla'nın şarj standardıyla ilgili duyuruyu tanıtmak için attı. Tesla'nın Supercharger ağı uzun süredir Tesla sahipleri için özel bir avantajdı, ancak son aylarda otomobil üreticisi hem Avrupa'da hem de ABD'de bazı istasyonları Tesla olmayan elektrikli araçlara açmaya başladı.
Tesla'nın Supercharger ağının büyüklüğü, birçoğu yazılım sorunları ve arızalı fişlerle dolu olan diğer elektrikli araç şarj ağlarını gölgede bırakıyor. Kendi ağlarını kurmak için para harcamak istemeyen otomobil üreticileri, mevcut üçüncü taraf sağlayıcılardan kendi ağlarını oluşturmak zorunda kaldılar. Öte yandan Musk, yaptığı açıklamada Supercharger’ları Tesla olmayan elektrikli araçlara göre avantajlı kılacak hiçbir şey yapmayacaklarını da söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi