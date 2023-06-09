Ford’un ardından şimdi de GM, Tesla’nın şarj standardını benimsedi

Tam Boyutta Gör General Motors CEO'su Mary Barra, otomobil üreticisinin Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) olarak da bilinen Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimsediğini duyurdu. Bu duyuru, perşembe günü Twitter Spaces yayını sırasında Elon Musk ile yapılan görüşme sırasında yapıldı. Anlaşma sayesinde, binlerce Tesla Supercharger şarj istasyonu GM elektrikli araç sahiplerinin kullanımına sunulacak.

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Tam Boyutta Gör Barra görüşmede, "Elektrikli araçların benimsenmesini sağlamak için sağlam bir şarj altyapısına sahip olmamız gerekiyor" dedi. Barra ayrıca NACS'ın daha iyi bir şarj sistemi olduğunu ve Kuzey Amerika standardı olması gerektiği konusunda Musk ile hemfikir olduğunu belirtti. Barra, GM'nin Tesla adaptörlerini "önümüzdeki baharın başlarında" müşterilerine sunacağını söyledi. Tesla'nın şarj portuna sahip GM üretimi ilk elektrikli araç ise 2025 yılında piyasaya çıkacak.

GM, Musk'ın Twitter'ı satın almasına karşı sert bir duruş sergileyerek Ekim 2022'de platformdaki reklamları geçici olarak askıya aldı. Şirket o tarihten bu yana ilk tweet'ini Tesla'nın şarj standardıyla ilgili duyuruyu tanıtmak için attı. Tesla'nın Supercharger ağı uzun süredir Tesla sahipleri için özel bir avantajdı, ancak son aylarda otomobil üreticisi hem Avrupa'da hem de ABD'de bazı istasyonları Tesla olmayan elektrikli araçlara açmaya başladı.

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Tesla'nın Supercharger ağının büyüklüğü, birçoğu yazılım sorunları ve arızalı fişlerle dolu olan diğer elektrikli araç şarj ağlarını gölgede bırakıyor. Kendi ağlarını kurmak için para harcamak istemeyen otomobil üreticileri, mevcut üçüncü taraf sağlayıcılardan kendi ağlarını oluşturmak zorunda kaldılar. Öte yandan Musk, yaptığı açıklamada Supercharger’ları Tesla olmayan elektrikli araçlara göre avantajlı kılacak hiçbir şey yapmayacaklarını da söyledi.

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