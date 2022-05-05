GM, yeni uygulamasıyla yolları daha güvenli hale getirmeye odaklanıyor

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General Motors(GM), ulaşım ve planlama kurumlarının yol güvenliği hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için INRIX ile işbirliği yapacak. İki şirket, yetkililere çarpışma, araç ve 'savunmasız yol kullanıcıları' (yayalar ve yol işçileri gibi) bilgilerini kullanarak kritik bilgiler sağlayan bulut tabanlı bir uygulama olan Safety View için birlikte çalışacak.

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Yol kazalarının ve ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılacak

Birçok kurumun hedeflediği sıfır yol ölümleri veya ciddi yaralanmaların amaçlandığı Hedef Sıfır eylem planı için Safety View, görsel analiz araçları sunacak. Ayrıca uygulama, riski artıran unsurları da yetkililer için sağlayacak.

GM Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alan Wexler: "Geçen yıl, güvenli yolları ve toplulukları desteklemeye yardımcı olacak içgörüler oluşturmak için veri analitiğini kullanan inovasyon ekibimizden doğan teknoloji platformu GM Future Roads'un önizlemesini yaptık. INRIX ile yaptığımız çalışma, proaktif olarak dijital güvenlik çözümleri oluşturmaya çalışırken GM Future Roads platformunun ilk ürünüdür. Son teknoloji bir mobilite analitiği ürünü sunarak, kamu kurumlarının toplulukları için bilinçli güvenlik kararları almalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerinde bulundu.

GM ve INRIX, yeni ortak çalışmalarıyla kamu kurumlarının artan trafik kazalarını ele almasına ve Hedef Sıfır planlarına ulaşmasına yardımcı olacak.

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GM'nin yeni uygulamasıyla yollar daha güvenli olabilir